HERSHEY’S LET’S MOVE คว้าหนุ่มฮอต ‘วิน-เมธวิน’ เป็นพรีเซนเตอร์ พร้อมเผย ‘นี่แหละ เครื่องดื่มโกโก้โปรตีน ที่วินเลือก’ อร่อยจบครบทุกคุณค่า ดื่มง่าย พกพาสะดวก

เป็นอีกหนึ่งกระแสมาแรงของคนในยุคนี้ ที่หันมารักตัวเองด้วยการเลือกซื้ออาหารเสริมที่เน้นโปรตีนกันมากขึ้น จากเทรนด์ดังกล่าว ทำให้ บริษัท เซนส์ ออฟ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำของเมืองไทยไม่รอช้าประกาศการร่วมมือครั้งแรกของโลกและเป็นแบรนด์แรกในไทยที่ได้จับมือกับแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังระดับโลก HERSHEY’S จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “HERSHEY’S LET’S MOVE” โกโก้โปรตีน ในรูปแบบผงชงดื่มสำเร็จรูป ไอเทมใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้น ในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ HERSHEY’S LET’S MOVE Grand Opening by SOC ยังถือโอกาสเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ด้วย นางสาววินวิภา เหมรัชตานันต์ CEO (Chief Executive Officer) เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า“เริ่มจากที่เรามีธุรกิจโรงงาน Cell Nature Thailand เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบ OEM ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ประจวบเหมาะกับ HERSHEY’S Global ได้เล็งเห็นศักยภาพและความมั่นคงด้านการผลิต จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดแบรนด์ในตลาดที่หลากหลาย บวกกับเทรนด์ด้านสุขภาพในไทยโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่ HERSHEY’S LET’S MOVE โกโก้โปรตีน ในรูปแบบผงชงดื่มสำเร็จรูป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “All Gen Enjoy” เครื่องดื่มที่เป็นมากกว่าความอร่อย ซึ่งมีวัตถุดิบระดับโลกอย่างโกโก้แท้จาก HERSHEY’S ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 140 ปี แล้วเสริมด้วย 4 โปรตีนหลักจากพืช มีวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า 30 ชนิด มีความหวานธรรมชาติจากผลอินทผาลัม เพื่อเสริมใน 1 มื้ออาหาร สามารถดื่มเพื่อคลายหิวและให้คุณค่าทางโภชนาการ โกโก้โปรตีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว นอกจากชงเป็นเครื่องดื่มร้อน-เย็นที่ชงง่าย หอม ละมุนแล้ว แถมยังมิกซ์ แอนด์ แมตช์ รวมกับอาหารได้หลากหลายเมนู หรือครีเอตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย เราชูความเป็น All Genders ทุกคนในครอบครัวทานได้ ด้วยคุณค่าโปรตีนจากถั่วลันเตา ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าวโอ๊ต ซึ่งให้สารอาหารจำเป็นแก่ร่างกาย ดังนั้นเราจึงอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องดื่มประจำครอบครัวที่ต้องมีติดบ้านไว้และสำหรับงานอีเวนต์ครั้งนี้ เราพร้อมแล้วที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์โกโก้โปรตีนคุณภาพดีให้ทุกคนรู้จักผ่านอีเวนต์ HERSHEY’S LET’S MOVE Grand Opening by SOC เราได้เปลี่ยนพื้นที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Central World (Square B) เพื่อต้อนรับทุกท่าน ได้เข้ามาใช้เวลากับกิจกรรมสนุก ๆ หลากหลาย ก่อนปิดท้ายด้วย Mini Concert จากพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร”จัดงานใหญ่ทั้งที ก็ถือโอกาสเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกไปด้วยเลย ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หนุ่มวิน-เมธวิน นี่เอง“ที่เราเลือกคุณวิน มาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ เพราะคุณวิน มีคาแรคเตอร์ ที่ชัดเจน มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายในแต่ละวัน เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่ม เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายตัวเองจริง ๆ ซึ่งตรงกับภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารออกไป พอคุณวินได้ทาน HERSHEY’S LET’S MOVE ทุกวัน ก็ชอบมาก รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพ และรูปร่างจริง ๆ โดยหลังจากการเปิดตัวในวันนี้แล้ว ทุกท่านก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ HERSHEY’S LET’S MOVE ในทุกช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ เรามีวางจำหน่ายที่ กูร์เมต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ สำหรับแฟนคลับด้วย เพราะเร็ว ๆ นี้ เราจะมีงาน Exclusive Meeting เปิดโอกาสให้ชาวด้อมได้ใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์ คุณวิน-เมธวิน ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนค่ะ และในนามผู้บริหารบริษัท เซนส์ ออฟ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์โกโก้โปรตีน HERSHEY’S LET’S MOVE ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย อร่อยแน่นอน เพราะคนไทยรู้ใจคนไทยอยู่แล้ว ทานง่ายได้ประโยชน์เต็ม ๆ ซอง สะดวกตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย เราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคต่อไปค่ะ”ทางด้าน วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับหน้าที่พรีเซนเตอร์คนแรก เพราะส่วนตัวก็ชอบดื่มโกโก้อยู่แล้วด้วย “จากที่วินเดินทางไปหลากหลายที่ ได้ลองโกโก้มาเยอะแล้ว เพราะจะชอบหาเครื่องดื่มที่อร่อย ๆ จิบระหว่างวัน เติมความสดชื่น เหมือนรีเฟรชร่างกายให้แอคทีฟอยู่ตลอดวัน นอกจากต้องอร่อยแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพด้วย ยิ่งตารางงานแน่น เดินทางบ่อย เครื่องดื่มที่วินเลือกก็ต้องพกสะดวก ชงง่าย ดื่มง่ายด้วย ซึ่งมันครบใน HERSHEY’S LET’S MOVE เลย แค่ฉีกซองผสมน้ำก็ดื่มได้แล้ว อีกอย่างที่ชอบเพราะเป็นโกโก้โปรตีนที่เข้มข้น อร่อย หวานกำลังดี เป็นความหวานธรรมชาติจากอินทผาลัมซึ่งหอมมาก ๆ และที่วินชอบที่สุด คือ HERSHEY’S LET’S MOVE เป็นโกโก้โปรตีนที่ไม่ฝาดลิ้นเลย รสชาติละมุน ดื่มง่ายมาก ๆ คอนเฟิร์มเลย HERSHEY’S LET’S MOVE อร่อยที่สุดแล้วครับวินอยากฝากให้ทุกคนได้ลองนะครับ ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย ดื่มได้ตลอดวัน เพิ่มความสดชื่นและคลายหิว บอกเลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน กับโกโก้โปรตีนแบรนด์เดียวที่ครองใจวิน ต้อง HERSHEY’S LET’S MOVE เท่านั้นครับ”สำหรับช่องทางในการติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่น ได้ที่ www.senseofcare.co.th FB : Sense of care TH