Bwell เครื่องดื่มรังนกแท้ เปิดตัว ‘Bwell Bird's nest Lifestyle’ คาเฟ่รังนกแห่งแรกของไทย สาขา Iconsiam ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยว

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มรังนกแท้ และผลิตภัณฑ์จากรังนก เปิดงานFirst Destination of Bwell Bird’s nest lifestyle พร้อมเปิดตัวที่ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G คาเฟ่รังนกที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของตลาดน้ำ เสิร์ฟเมนูรังสรรค์สุดอลังการจากรังนกแท้คุณภาพสูง เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่กับวงการรังนกไทย พร้อมการแสดงโชว์พิเศษภายในงาน อาทิ The Magic of BWELL, มวยไชยาคาดเชือก และโชว์พิเศษซิงเกิลแรก จากจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านรังนกมานานกว่า 20 ปี ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากรังนกที่หลากหลายและครบวงจร นอกจากเครื่องดื่มรังนกแท้รสชาติต่างๆ บรรจุขวดพร้อมดื่มที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว ยังริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากรังนกที่สร้างความแตกต่างจากตลาดรังนกไทยทั่วไปอีกมากมาย รวมถึงการเปิดคาเฟ่รังนกแห่งแรกในประเทศไทยที่ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยว ด้วยรสชาติแสนอร่อยและเมนูขนมจากรังนกที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์อย่างสวยงามอลังการ และไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างว่า “Bwell พัฒนาสินค้าให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น และด้วยความแปลกใหม่ของสินค้าที่มีหลายรสชาติ จึงสามารถสร้างความสนุกสนานในการเลือกสินค้าในแบบที่ชอบได้ หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความเข้มข้นของรังนกจริงๆ และไม่ชอบรสชาติหวานมาก โดยที่ยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของรังนกอยู่ ซึ่ง Bwell ก็มีสินค้าที่เหมาะสมตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เช่นกัน จึงตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย เพราะรังนกไม่ได้เป็นเพียงของฝากเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาทำอะไรได้หลากหลายอย่าง และทุกคนก็สามารถเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อย”นอกจากนั้นยังมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อให้สินค้าสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Bwell Cosmetics ในกลุ่มสกินแคร์ อาทิ สบู่รังนก, แฮนด์ครีมรังนก เน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบการบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ, B EXOTIC เป็นต้น โดย คุณธนัทอร กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่า“Bwell ทำการศึกษาวิจัยทางด้านรังนกอย่างจริงจัง ทำให้รู้ว่าสารสกัดตัวไหนในรังนกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีประโยชน์ที่สำคัญมากที่สุด จึงได้นำนวัตกรรมมาสกัด โดยเลือกใช้เฉพาะ Salic acid ใส่เข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของบีเวล อาทิ สินค้าประเภทสกินแคร์ และ Shotdrinks (functional drink) เพราะเราเชื่อว่านอกจากการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกแล้วนั้น เรายังต้องดูแลสุขภาพจากภายนอกสู่ภายในด้วยเช่นกัน”ต่อยอดมาจนถึงการเปิดประสบกาณ์ด้านรังนกให้แก่ผู้บริโภคในมุมที่กว้างขึ้น ด้วยการเปิดตัวคาเฟ่รังนกที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ด้วยสาขา Iconsiam นั้นสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ อีกทั้งไอคอนสยามเป็น destination ที่ติด 1 ใน 3 สถานที่ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยังเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ทันสมัยที่สวยงามติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในเมืองสุขสยามซึ่งเป็นที่ตั้งของคาเฟ่ ยังมีสระน้ำล้อมรอบที่จำลองให้เหมือนบรรยากาศของตลาดน้ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ โดยคุณธนัทอร กล่าวถึง ความตั้งใจที่จะทำให้เป็นคาเฟ่สาขาแรกที่เปิดแบบครบวงจร เป็น Bwell Bird’s nest Lifestyle ที่จะตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพและรักในการรับประทานรังนก“ความตั้งใจที่จะเปิดคาเฟ่รังนกเริ่มมานานแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ขยับระยะเวลาในการเปิดออกไป แต่ ณ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจ จึงเลือกเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เป็นสถานที่เปิดคาเฟ่รังนกที่ครบวงจร โดยมีการรังสรรค์เมนูรังนกผสมผสานกับความเป็นไทยให้เข้ากับสถานที่ได้อย่างลงตัว และสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่กับคาเฟ่รังนกที่แรกที่เดียวในประเทศไทยด้วยกัน”ซึ่ง ‘Bwell Bird's nest Lifestyle’ ไม่ได้เป็นเพียงคาเฟ่ที่ขายเฉพาะเครื่องดื่มหรือขนมเท่านั้น แต่เป็นคาเฟ่รังนกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบวงจร เปรียบเสมือนได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของรังนกไทย กับผลิตภัณฑ์รังนกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รังนกแห้ง รังนกตุ๋นสด สกินแคร์ รังนกแบบขวดพร้อมดื่ม เมนูเครื่องดื่มและขนมที่ทำจากรังนก ที่จะพาทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่กับรังนกไทย ให้มาเช็กอินและลองสัมผัสรสชาติของเมนูขนมจากรังนกที่สวยงาม โดยร้านได้จัดเตรียมบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในหลายๆ ด้านด้วยกัน อาทิ พนักงานสื่อสารได้หลายภาษา ทำให้สามารถให้ข้อมูลและแนะนำความรู้เกี่ยวกับรังนกไทยให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติภายในร้านมีพื้นที่รองรับลูกค้าที่สะดวกสบายได้ถึง 70 ที่นั่ง และยังรองรับลูกค้าในการสั่งซื้อเมนูเครื่องดื่มและขนมแบบ Take away รวมไปถึง Delivery อีกด้วย พร้อมเตรียมความสะดวกในเรื่องการชำระเงินให้กับผู้บริโภค โดยสามารถชำระเงินผ่าน QR Code, Credit Crad, Wechat pay และ Alipay ได้อีกด้วยทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2023 พบกับการแสดงโชว์พิเศษ The Magic of BWELL และการแสดงที่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยโชว์ “มวยไชยาคาดเชือก” และโชว์พิเศษจาก ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์ พรีเซนเตอร์ กับซิงเกิลแรกเพลง Stay with me Tonight ที่ทุกคนได้ฟังพร้อมกันเป็นครั้งแรกในงาน ทั้งนี้ภายในงานยังมีโปรโมชั่นและกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษ โดยสามารถนำใบเสร็จมาลุ้นเล่นเกม รับรังนกแห้งเกรดพรีเมียมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมรับชมการถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่านช่องทาง Bwell Flagship Store บนเว็บไซต์ Taobaoทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทางการติดต่อ