ฤกษ์ดี 9 เดือน 9 ยูเรนัส คลินิก เปิดตัวพรีเซนเตอร์ลำดับที่ 3 เข้ม หัสวีร์

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง

เพราะความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทำให้การปรับตัวไหลลื่นตอบรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความสำคัญมากที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนี้ ยูเรนัส คลินิก ยังคงพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง “เพราะความสวย คู่ความสุข” นอกจากเดินหน้าขยายอาณาจักรความงาม เพื่อเข้าถึงความต้องการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยความเป็นหนึ่งใน Beautytainment ที่มอบความสวยควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมแห่งความสุข ที่คอยเติมเต็มรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการคลินิกความงามอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของ ยูเรนัสคลิยิก เพื่อตอกย้ำการขยายตัวการให้บริการทุกเซกเมนต์ ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่แตกต่าง ฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 ยูเรนัส คลินิกพร้อมเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ ลำดับที่ 3 เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล พร้อมด้วย รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธWomen’s need ตอบรับทุกความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ เพราะเรื่องความสวยงามในมุมมองของผู้หญิงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่แค่สวยตามเทรนด์ แต่การดูแลตัวเองของผู้หญิงและความต้องการมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น มีความ Personalized มากขึ้น บางคนก็ให้ความใส่ใจเรื่องของผิวพรรณ รูปร่าง บางคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพความงาม สวยเปล่งปลั่งจากภายใน แต่ผู้หญิงทุกคนก็ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ บทบาท และหน้าที่ รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิธานนท์ พรีเซนเตอร์คนแรกของ ยูเรนัส คลินิก ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว หรืองานในวงการ ที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังเป็นผู้หญิงแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จในบทบาทต่าง ๆ และที่สำคัญยังความสวย สดใส ไม่เปลี่ยนแปลงMen’s Beauty ตลาดความงามได้เติบโตมากขึ้น การดูแลตัวเองเรื่องความสวยความงามไม่จำกัดอยู่แค่เพียงผู้หญิง เพราะตลาดความงามสำหรับผู้ชายก็เติบโตแบบก้าวกระโดด ยูเรนัส คลินิก มองเห็นโอกาสในกลุ่มเซกเมนต์นี้ ดึงพระเอกแถวหน้าของวงการ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ เป็นตัวแทนของผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณ การดูแลรูปร่าง สร้างซิคแพค ตามเทรนด์ผู้ชายดูดี รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจากภายใน เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ ในกลุ่มผู้ชายมากขึ้น ทำให้การเข้าคลินิกสำหรับผู้ชายกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ขาดไม่ได้ พร้อมเสียงตอบรับที่สร้างความมั่นใจ เข้าใช้บริการ ตอกย้ำแบรนด์ ยูเรนัส คลินิก เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกคนMen’s Explore เพราะการค้นหาไม่มีที่สิ้นสุด ก้าวสู่ปีที่ 4 ยูเรนัส คลินิก ยังคงเดินหน้าขยายอาณาจักรความงาม พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับการเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค ชูจุดเด่น คลินิกที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน ทุก Lifestyle เปิดตัวพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล ตัวแทนของความสนุกที่น่าค้นหา ชวนให้คุณมาค้นพบตัวเองที่ดูดียิ่งกว่าได้ที่ ยูเรนัส คลินิก พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการดูแลตัวเอง และเซอร์ไพร้ส์ที่ ยูเรนัส คลินิก ไปพร้อมกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อคนนี้"4th Anniversary Uranus Clinic เพราะความสวย คู่ความสุข” อีกก้าวสำคัญของ ยูเรนัส คลินิก ในการเติบโตขึ้นไปอีกครั้ง กับ DNA การให้บริการ Private Luxury ที่เรายังคงพัฒนาให้ตอบรับกับประสบการณ์การใช้บริการที่ไม่เหมือนใคร New Beauty การตลาดมุมมองใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ความงามไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่ในคลินิก แต่สัมผัสที่ลูกค้าจะได้รับในทุกมิติการใช้บริการ รวมไปถึงกิจกรรมแห่งความสุขที่มีมาให้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรฐานการให้บริการที่ยังคงพัฒนาอยู่เสมอ กับ More Space การขยายอาณาจักรความงาม ให้ครอบคลุมความต้องการการใช้บริการทั่วประเทศ ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมเสริฟความสวยแบบไม่มีที่สิ้นสุด For All อาณาจักรความงามที่ตอบโจทย์ สำหรับทุกความต้องการ ทุกเซกเม้นต์ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดไลฟ์สไตล์ ทั้งความต้องการด้านความงาม รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ และการให้บริการแนวใหม่ ที่คิดค้น เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลาย"ยูเรนัส คลินิก พร้อมแล้ว ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการการดูแลตัวเอง สำหรับผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร เพราะทุกความสวยที่เรามอบให้ จะมาพร้อมความสุขใจที่คุณจะได้รับ และเตรียมตัวรับความสุขแบบจัดเต็ม กับกิจกรรมฉลองครบรอบ 4 ปี “4th Anniversary Uranus Clinic Meet &Greet” เพราะความสวยคู่ความสุข งานใหญ่ปลายเดือนตุลาคมนี้ ติดตามได้ เร็ว ๆ นี้.โทร 02-0778980