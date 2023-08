“โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์” “เปิดตัวทีมนักบริหารรุ่นใหม่ จัดงานครบรอบ 20 ปี “Body And Mind Scanning Journey”

งาน “Body And Mind Scanning Journey” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติม “เทรนด์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ และสุขภาพที่ดีในเชิงป้องกันรู้ก่อนเป็นนั้น สามารถทำการดูแลใส่ใจสุขภาพกายและใจในทุกช่วงวัย จึงตอกย้ำภาคธุรกิจ Wellness มีบทบาทต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ประกอบ กับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป โดยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเน้นที่การป้องกันมากกว่าการรักษา ส่งผลให้ธุรกิจ Wellness มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ภาคธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและ รวมทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มสัดส่วนเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

นัทธชา สุนทรวิเนตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ แม่ทัพใหญ่ที่รับบทบาท ดูแลทิศทางกำหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์แผนกการตลาด มีความเชื่อมั่นว่า แผนธุรกิจที่ทำออกมาเพื่อ “โฮลิสติก” คือการบริการที่ครอบคลุมทุกด้านสุขภาพองค์รวม จำเป็นต้องปรับวิธีการสื่อสาร มีการทำรีแบรนด์ดิ้ง คือ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ แนวทางการสื่อสาร และ โดยส่วนตัวมีประสบการณ์ที่ดีและเป็นหนึ่งในลูกค้าของ “โฮลิสติก” และ คุณแม่ยังคงเป็นลูกค้าของ โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ ดูแลกันยาวนาน และ ยังคงประทับใจกับทุกด้านที่นี่ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหาร จึงเข้ามาเพื่อปรับ และเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ โลโก้ปรับออกมาเน้นการสื่อสารเรื่องของ เซลล์ ออกแบบให้เซลล์มีการเคลื่อนไหว และสื่อถึงเซลล์ในร่างกาย มาพร้อมกับเฉดสีที่ให้ความทันสมัยและตอบโจทย์ และกับการเป็นทีมบริหารรุ่นใหม่ ยังคงเคารพ และ ยึดมั่นแนวทางรักษาคุณค่าของแบรนด์ โฮลิสติก และผู้ก่อตั้ง เพื่อนำสิ่งที่มีและดีอยู่แล้ว มาต่อยอดการบริหารและบริการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสดีเพื่อเพิ่มมูลค่า ในการทำ Branding ของเรา ให้ตอบโจทย์ ให้ Holistic มีทิศทางและเป้าหมายหลักของการสื่อสารตามแท๊กไลน์ที่ใช้สื่อสาร Totally Wellbeing , Being Cared Totally เรา ไม่หยุดพัฒนา และอยากให้คุณดูดีในทุกด้าน คือพันธกิจของฝ่ายสื่อสารองค์กร





เป้าหมายของโฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ เกิดการจัดงานครั้งนี้คือต้องการจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เห็นความตั้งใจในการพัฒนาทุกด้าน ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เข้าใจการดูแลป้องกันร่างกายด้วยการ ”ฟัง” สัญญาณของร่างกาย เสียงของร่างกายต้องการบอกอะไร และ เครื่องมือที่นำมาให้บริการตรวจพร้อมวัดผลสุขภาพ ในครั้งนี้ Highlight คือเครื่อง EIS วัดผลสุขภาพสอดคล้องกับแนวทางผู้นำ Preventive Medicine และแผนต่อไปในทิศทางของการทำการสื่อสาร จะได้เห็นคอนเทนต์ที่เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพ โดยทาง โฮลิสติก จะมีการ collab ในด้าน content ร่วมกับ บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการทำและรับผลิตสื่อ โดยเราจะมีการร่วมมือกับ 2020 entertainment ในการผลิตสื่อที่ตรงใจและนำเสนอเรื่องราวของสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริง.

“โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์” พร้อมเป็นผู้นำเทรนด์สุขภาพผนึกศาสตร์ Integrative Wellness & Personalization ยกระดับการดูแลสุขภาพด้วย Preventive Medicine แนวคิวสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วย เปิดตัวทีมนักบริหารรุ่นใหม่ จัดงานครบรอบ 20 ปี “Body And Mind Scanning Journey”นายแพทย์ โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครบรอบ 20th ปี “โฮลิสติก” ในมุมมองของผู้บริหาร มองเห็นการเติบโตของธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness) ที่เป็น Mega Trend เติบโตได้อย่างดีทั่วโลก และเห็นโอกาสในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ“ธุรกิจ Wellness กำลังขยายตัว การส่งเสริมให้ธุรกิจและบริการด้าน Wellness เกิดการเชื่อมโยงเพื่อสร้างมูลค่าในทุกโอกาส การรักษาและมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์มากขึ้น เป็นสิ่งที่ “โฮลิสติก” ให้ความสำคัญ และมั่นใจว่าบริการของเราครอบคลุม กับบทบาทที่เข้ามาบริหารในครั้งนี้ จะเห็นถึงแก่นแท้ในการตัดสินใจเข้ามาพัฒนาในทุกด้านและการเปิดธุรกิจในแบรนด์เดิมอย่างยาวนานภายใต้แบรนด์ โฮลิสติก ณ สิ่งที่จะได้เห็นในส่วนของการพัฒนาคือการรวบรวมศาสตร์และการรักษาแบบองค์รวม แบบ Preventive Medicine กายและใจต้องเชื่อมโยงกัน นอกจากดูแลในเชิงป้องกันแล้ว เรายังใส่ใจให้บริการด้านจิตใจ และ คุณภาพการนอนที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โฮลิสติก มีการจับมือพัฒนาการรักษาและ บริการควบคู่ไปกับ Me Center คลินิกสุขภาพจิตชื่อดัง และ Zleep Park คลินิกคุณภาพการนอน เพื่อขยายการให้บริการเข้าถึงครบทุกด้าน ตาม พันธกิจ “ดูแลทุกด้าน เพื่อชีวิตที่แข็งแรง มั่นใจ และมีความสุข” (Totally Wellbeing,Being Cared Totally,) และในแผนพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นคือ ใส่ใจในด้านพัฒนาบุคคลากร และ ในส่วนของกลุ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรมทางการแพทย์ เรื่องที่ให้ความสำคัญที่สุด คือการให้บริการ โฮลิสติก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการศาสตร์องค์รวมในทุกแขนง จึงขอให้เชื่อมั่นว่า โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ เราพร้อมดูแลคุณในทุกด้านอย่างแน่นอน”นายแพทย์ อภิชาติ จริยาวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ อธิบายถึงความสำคัญของ Integrative wellness ในภาพรวม เพราะการรักษาดูแลในเชิงป้องกันไม่เพียงแต่มองในส่วนของ Anti-Aging โฮลิสติกพัฒนาสู่การรักษาแบบ Integrative Wellness ดูแลรักษาในทุกด้านของชีวิต เพราะการจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องมีความสุขทั้งกายและจิตใจ ตรงกับคอนเซปต์ในการจัดงาน “Body And Mind Scanning Journey”เพราะเชื่อว่า หากเราให้ความสำคัญ ร่างกาย ใบหน้าผิวพรรณ คุณภาพการนอน และสุขภาพจิตที่ดีสัมพันธ์กัน ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขครบในทุกด้าน และ การรักษาแบบองค์รวมจะทำให้แพทย์พบเจอกับสาเหตุของการป่วยและรู้เท่าทันสามารถปรับรูปแบบการรักษาและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานครบรอบ 20th ปี ในครั้งนี้ยังมีการทำศิลปะบำบัด โดยนำแกลลอรีชื่อดังที่ไม่เคยออกบูทในงานไหนมาก่อน ยกมาไว้ที่งานนี้เป็นครั้งแรก MeArt Gallery แกลลอรีงานศิลปะ ที่มาพร้อมกับศิลปิน และผลงานภาพวาด เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้งานสัมมนามีความสนุกและเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยจะมีศิลปินมาร่วมงาน เป็นสีสันให้กับงานครั้งนี้เพื่อร่วม sketch ภาพให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจในงานศิลปะ และสนใจการเข้าร่วม workshop Art Therapy อีกด้วย