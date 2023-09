“โออิชิ ชาคูลล์ซ่า”รุกชาอัดลมRTD ดึงวง “Paper Planes” พรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 – โออิชิ กรีนที ยืนหนึ่งผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มของไทย ครองแชมป์ทุกด้านต่อเนื่อง ทั้งส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายสูงสุด มีฐานผู้ดื่มมากถึง 10 ล้านคนในไทย ล่าสุด โออิชิ กรีนที เปิด Segment ชาพร้อมดื่มอัดลม ส่ง “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” ชูกลยุทธ์ “Music Marketing” เปิดแคมเปญ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียว ซ่ามีดีย์” ดึงวง “Paper Planes” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ พร้อมอัพเลเวลฉลากบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่โดนใจวัยซ่านางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โออิชิ กรีนที ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ แง่มุม สามารถครองความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดชาพร้อมดื่ม สร้างการเติบโตในทุกมิติ ดังนี้1. ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งกว่า 7 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2560 – 2566) และมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในทุกช่องทาง ทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านโชว์ห่วย, 2. มียอดขายและผลกำไรเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา, 3. ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดชาพร้อมดื่มด้วยฐานผู้ดื่มกว่า 10 ล้านคนในประเทศไทย (ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) แหล่งที่มาข้อมูล การบริโภคเครื่องดื่มนอกบ้าน บริษัท คันทาร์ (ประเทศไทย)4. เป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคมากที่สุด โดย 63% ของผู้บริโภคนึกถึงโออิชิเป็นแบรนด์แรก(Top of mind brand) ในกลุ่มชาพร้อมดื่มซึ่งสูงที่สุดในตลาด (จากผลสำรวจจากอิปซอสส์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566), 5.เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจเลือกดื่มโออิชิบ่อยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม (Brand Used Most Often) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 63% (จากผลสำรวจจากอิปซอสส์ ในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2566),6. ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand เป็นแบรนด์ชาเขียวที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด ยาวนานต่อเนื่องถึง 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2566 (จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยทีมวิจัยนิตยสารแบรนด์เอจ), 7.มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเป็นอันดับหนึ่งในตลาดชาพร้อมดื่มในทุกแง่มุม อาทิเช่น เป็นยี่ห้อที่เหมาะสำหรับฉัน, มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย, เป็นยี่ห้อที่ดูสนุกสนาน, มีความเป็นญี่ปุ่น, เป็นยี่ห้อที่ทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ, ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภค เป็นต้นล่าสุดสร้างการเติบโตตลาดชาพร้อมดื่ม ส่ง โออิชิ ชาคูลล์ซ่า เปิด Segment ชาพร้อมดื่มอัดลม ชูกลยุทธ์ “Music Marketing” สะท้อนแอทติจูดซ่ามีดีของวัยรุ่นยุคใหม่ เปิดแคมเปญ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียว ซ่ามีดีย์” ดึงไอดอลขวัญใจวัยซ่า วง “Paper Planes” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ พร้อมอัพเลเวลฉลากบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่”สำหรับ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียวพร้อมดื่มที่มีความซ่าในรูปแบบกระป๋องแตกต่างจากเครื่องดื่มอัดลม แบรนด์อื่น ๆ เพราะผสมผสานทั้งประโยชน์ของชาเขียวและความซ่าสดชื่นเข้ากันอย่างลงตัว เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ให้ความอร่อย ซ่า สดชื่น และดีต่อสุขภาพ ชาเขียวในเซ็กเม้นต์นี้ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ถือเป็น แบรนด์แรกที่เข้ามาบุกเบิกตลาดและประสบความสำเร็จ เป็นที่นิยมชื่นชอบในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด ยอดขายโออิชิ ชาคูลล์ซ่า เติบโต เชิงมูลค่าสูงถึง 21% (ข้อมูลจากบริษัท เดอะนีลเส็น ไอคิว คอมปะนี ประเทศไทย จำกัด เดือนสิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566) โดยมีฐานคนดื่มเพิ่มมากขึ้น จากการเติบโตทั้งจำนวนผู้ทดลองดื่มใหม่และมีการซื้อซ้ำต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตและต่อยอดแผนการขยายฐานการดื่มไปยังกลุ่มคนใหม่ ๆ โออิชิ กรีนที จึงเปิดแคมเปญ ‘โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียว ซ่ามีดีย์’ ผ่าน 4 กลยุทธ์ สร้างการรับรู้ การทดลองดื่ม และผลักดันการเติบโต1) เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และเชื่อมต่อคนทุกเจน ดึงศิลปินไอดอลขวัญใจวัยทีน ฮาย - เซน วง Paper Planes เป็นพรีเซนเตอร์2) เปิดแคมเปญและภาพยนตร์โฆษณาใหม่ผ่านกลยุทธ์ Music Marketing โดยนำเพลงฮิตในตำนาน “แรงโน้มถ่วง” มาเรียบเรียงใหม่ในเวอร์ชั่นชาคูลล์ซ่า ซ่ามีดีย์ โดย ฮาย-เซน แห่งวง Paper Planes ภายใต้แนวคิด “ไม่ว่าแรงโน้มถ่วงใดๆ ก็ไม่สามารถหยุดความซ่ามีดีย์” ถ่ายทอดแอทติจูดความซ่า ด้วยการแทรกซาวน์จากกระป๋อง และเสียงซ่าของเครื่องดื่ม โออิชิ ชาคูลล์ซ่า สะท้อนความมีดีของวัยรุ่นยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี3) อัพเลเวลฉลากบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ ปรับโฉมคาแรกเตอร์ลายการ์ตูนมังงะบนกระป๋องใน เวอร์ชั่น Music Inspiration พร้อมลายเส้นใหม่ที่เท่ ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น ปรับภาพลักษณ์ให้โดนใจวัยรุ่นในผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รสชาติ ได้แก่ รสฮันนี่ เลมอน และ รสองุ่น เคียวโฮ4) สร้างการรับรู้และประสบการณ์ร่วมผ่านกิจกรรม 360 องศา ที่เน้นสื่อออนไลน์และเชื่อมต่อประสบการณ์ไปยังกิจกรรมออนกราวด์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ โดยการจัดทัพศิลปิน Hip-hop และ T-Pop ลงพื้นที่ โชว์ความซ่ามีดีกับมินิคอนเสิร์ต ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัด หัวเมืองใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไปทั้งนี้ ข้อมูลจากบริษัท เดอะนีลเส็น ไอคิว คอมปะนี ประเทศไทย จำกัด (ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2565 -กรกฎาคม 2566) ตลาดชาพร้อมดื่มมีมูลค่า 15,386 ล้านบาท โดยโออิชิในฐานะผู้นำอันดับหนึ่ง มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 46.2%