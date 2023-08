“คริสตัล” ชู 4 กลยุทธ์รุกตลาดน้ำดื่ม

ผู้จัดการรายวัน 360 - “น้ำดื่มคริสตัล” สร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างให้แบรนด์ เปิดแคมเปญและภาพยนตร์โฆษณา “พัก…ให้คุณได้เคลียร์ความคิด” พร้อมฉลากบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อม Crystal Music Thinklist เพลงจากเสียงน้ำธรรมชาติ ที่ช่วยให้พักเพื่อเคลียร์ความคิดนางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวว่า “คริสตัล ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคในฐานะผู้นำน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มได้อย่างต่อเนื่อง โดยคริสตัลมีส่วนแบ่งการตลาดเชิงมูลค่า 18% และมีการเติบโต 20% (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2566)ในครั้งนี้ คริสตัล ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการจัดเต็มเสริมความแข็งแกร่งและแตกต่างให้กับแบรนด์ ด้วยการยกระดับเพื่อตอกย้ำถึงน้ำดื่มคุณภาพที่นอกจากมีประโยชน์สำหรับสุขภาพกาย (Functional Benefit) แล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและอารมณ์ (Emotional Benefit) ซึ่งตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่มีเรื่องให้ต้องคิดมากมาย ผ่าน 4 กลยุทธ์ภายใต้แคมเปญการสื่อสาร พัก…ให้คุณได้เคลียร์ความคิด”กลยุทธ์ที่ 1: เสริมแกร่งจุดยืนของผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมโยงด้านอารมณ์-สนับสนุนให้คิดเชิงบวก ปัจจุบันคนไทยมีเรื่องให้ต้องคิดมากมาย ทั้งการเรียน การทำงาน ครอบครัว สุขภาพ รวมถึงการเสพข่าวและดราม่าบนโลกออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลจากสถาบัน GALLUP สหรัฐอเมริกา พบว่าคนไทยมีความเครียดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก คริสตัล จึงชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำดื่มคุณภาพในการตอบโจทย์ด้านอารมณ์และจิตใจที่ดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลายอารมณ์ เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยกลยุทธ์ที่ 2: แคมเปญและภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “พัก…ให้คุณได้เคลียร์ความคิด” (Think Clear, Drink Crystal) พร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นำแสดงโดย “นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ”กลยุทธ์ที่ 3 ต่อยอดความสำเร็จการสร้างสรรค์ฉลากบรรจุภัณฑ์ ด้วยดีไซน์ใหม่ที่เคลียร์และทันสมัย มาพร้อมกับ Crystal Music Thinklistได้รับการออกแบบสะท้อนถึงความสะอาดของน้ำดื่มคริสตัล ในโทนสีฟ้าและขาว โดยบรรจุภัณฑ์ทั้ง 6 ดีไซน์ ยังสามารถสแกน QR Code เพื่อฟัง Crystal Music Thinklist เสียงเพลงจากสายน้ำธรรมชาติ 6 เพลง ซึ่งเป็นเสียงที่ช่วยบำบัดที่มีผลต่อสมอง อารมณ์ และความคิด คือ 1) ช่วยให้ความคิดผ่อนคลายมีสมาธิ ประกอบด้วย 3 เพลง ได้แก่ เพลงม่านละออง เพลงกลั่นกรอง เพลงความคิดโปรยปราย และ 2) กระตุ้นปลุกความคิดให้สดชื่น ไม่ยุ่งเหยิง ประกอบด้วย 3 เพลง ได้แก่ เพลงคลื่นคลาย เพลงใจสีคราม และเพลงเอ่อล้นกลยุทธ์ที่ 4 เปิดประสบการณ์ Think Clear Moment พร้อมจับมือ RS จัดคอนเสิร์ตเอาใจคนรุ่นใหม่คริสตัล จัดเต็มกิจกรรมการตลาดแบบ 360 องศาที่ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณา สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สื่อโฆษณากลางแจ้ง รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในรูปแบบ Online และ On-ground กิจกรรมสุดพิเศษจับมือ RS เปิดประสบการณ์ดนตรี Pop up Relax Zone คอนเนคคนรุ่นใหม่