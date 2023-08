บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ ปรับใหญ่บุกทำการตลาดมุ่ง GenZ คว้า "ไบร์ท วชิรวิชญ์" เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ครั้งสำคัญ ให้โดนใจกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (Gen Z) มากยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รสชาติที่มาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของพวกเขากับ

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสร้างกระแสครั้งใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์ พลัส โดยทางแบรนด์ได้เลือกนักแสดงหนุ่มอย่างมาเป็นตัวแทนเจนแซด (GenZ) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่! “เม็ดอมซิงค์ พลัส” มุ่งเน้นสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (GenZ) ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มองหาไอเทมตรงกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์ ของมายบาซินมีหลากหลาย รสชาติซึ่งครองใจคนไทยทั่วประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเม็ดอมซิงค์รสส้มและ รสเลมอน ที่คงคุณภาพ และราคาจับต้องได้ สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อและร้านยาทั่วไปถือได้ว่าเป็นไอเทมสำคัญที่ต้องมีติดบ้านและยิ่งในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา ยอดขายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งนี้เป็น• เกร๊ทเตอร์ มายเซพติค มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสวิตามินซีและโคคิวเทน กลิ่นองุ่น มะนาว (Greater Myseptic Mybacin Zinc Plus Vitamin C and CoQ10 Grape Lemon Flavor Lozenge ) 1 ซองบรรจุ 10 เม็ด ราคา 16 บาท เบเนฟิตของโปรดักต์ช่วยในการทำหน้าที่ ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน• เกร๊ทเตอร์ มายเซพติค มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสลูทีนและบิลเบอร์รี่ กลิ่นแบล็คเคอร์แรนท์ (Greater Myseptic Mybacin Zinc Plus Lutein and Bilberry Blackcurrant Flavor Lozenge) 1 ซองบรรจุ 10 เม็ด ราคา 16 บาท เบเนฟิตของโปรดักต์ช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นทั้ง 2 สูตร เป็นสูตรปราศจากน้ำตาล (Sugar free) ซึ่งช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปาก และไม่ก่อให้เกิดฟันผุคุณ ชนวิน เต็งอำนวย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด) บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด กล่าวว่า “ เพราะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น การยอมรับตัวตนของตนเองและคนรอบข้างจนแสดงออกมาในรูปแบบที่พวกเขาเป็น กิจกรรมที่ใช้สายตามากขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ การพักผ่อนยามว่างกับซีรียส์ติดเทรนด์ และเกมออนไลน์กับเพื่อนในคอมมูนิตี้ และที่สำคัญ คือ การมองหาผลิตภัณฑ์ที่อินเทรนด์ เราจึงได้แรงบันดาลใจ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ต่อยอดจากเม็ดอมซิงค์ ที่เป็น Unique Selling Point ของแบรนด์ผนวกกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ เพิ่มคุณประโยชน์ของวิตามินหลากหลายชนิดจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รสชาติ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ ทางเราได้ผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รางวัลการันตีระดับโลก มาช่วยออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการลบภาพลักษณ์ของการเป็นลูกอมกึ่งยา โดยการดึงเอกลักษณ์ของเม็ดอมซิงค์ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมาปรับเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบให้มีสีสัน สนุกสนาน สดใสมากขึ้น ภายใต้ คาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันไป ในแต่ละรสชาติโดย เม็ดอม มายบาซิน ซิงค์ จัดอยู่ในเซ็กเม้นต์ของลูกอม ที่มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท โดยตลาดนี้แบ่งเป็น ลูกอมแบบแข็ง, ลูกอมอัดเม็ด, เยลลี่, ลูกอมแบบนิ่ม, โลลี่ป๊อบ และมาร์ชเมลโล่ แต่ในเซ็กเม้นต์ย่อย ของลูกอมอัดเม็ดที่มีคุณสมบัติจากซิงค์เป็นหลัก ก็ถือได้ว่าเรายังเป็นผู้นำอยู่ ดังนั้นโจทย์ที่ท้าทาย ก็คือการรักษามาร์เก็ตแชร์เดิมและขยายฐานใหม่ โดยหวังว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้จะเพิ่มยอดการเติบโตโดยรวมของบริษัทได้ถึง 30% เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ทางแบรนด์พร้อมทุ่มงบกิจกรรมการตลาด เตรียมบุกทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในส่วนของออฟไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมา โดยจะเห็นผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ และยังมีการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างครีเอทีฟคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ เทรนด์ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยการนำเอาคาแรกเตอร์ของผลิตภัณฑ์มาทำเป็นสินค้าพรีเมียมที่ถูกใจ คนรุ่นใหม่ ใช้งานได้จริง มอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และตอกย้ำการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ โดยชวนคนรุ่นใหม่ “มา… ซิงค์ไปกับไบร์ท” ด้วยกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศอีกด้วยทางบริษัทฯ หวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จะโดนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นแซด (Gen Z) ที่นอกจากจะเซิร์ฟไอเทมสำคัญ ยังมอบประสบการณ์ที่ดี มีความแตกต่าง โดนใจผู้บริโภคในแต่ละไลฟสไตล์ ไม่ว่า ชอบกิจกรรมใด หรือเป็นสายไหนก็ซิงค์ไปกับมายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสวิตามินซีและโคคิวเทน กลิ่นองุ่น มะนาว, มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสลูทีนและบิลเบอร์รี่ กลิ่นแบล็คเคอร์แรนท์“โดยเริ่มจำหน่ายที่ 7 Eleven ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และคอยติดตามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อีกมากมายจาก บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด” คุณศุภโชติ วิเศษแก้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกสินค้าอุปโภคและบริโภค” กล่าวเสริม