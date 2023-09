ASW รุกธุรกิจ Wellness เปิดศูนย์นวัตกรรมสุขภาพและความงามแบบครบวงจร ใจกลางรัชดา-ลาดพร้าว

“แอสเซทไวส์” แตกไลน์ธุรกิจใหม่อสังหาให้เช่า เปิด “Well Aesthetic & Wellness Center” ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพและความงามแบบครบวงจร บนทำเลศักยภาพใจกลางถนนรัชดาภิเษก – ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “Wellbeing” เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ ชูจุดเด่นบริการแบบ One on One Service และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน พร้อมด้วยบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้รักสุขภาพและความงามทุกเจเนอเรชั่น พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้



3.Surkin Clinic คลินิกความงาม ปรับรูปหน้า และศัลยกรรมจักษุเฉพาะทาง







และ7. Bangkok New Smile Dental Clinic คลินิกทันตกรรมเพื่อความงามแบบครบวงจร ซึ่งแต่ละศูนย์โดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมสุดทันสมัย ที่ได้การรับรองความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย และได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการให้บริการแบบ One on One Service ที่ผู้ใช้บริการยังสามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพแบบเฉพาะตัวกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ปลอดภัยแบบไร้กังวล







“Moving Forword for Wellbeing”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิดกล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวรวมกว่า 54 โครงการแล้ว แอสเซทไวส์ยังได้แตกไลน์พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการทำธุรกิจอสังหาฯ ที่ยาวนานกว่า 19 ปี บริหารงานภายใต้ในเครือบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้ เทรเชอร์เอ็ม ได้เปิดพื้นที่เช่าคอมมูนิตี้มอลล์โครงการ Mingle Mall ประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ บน 2 ทำเลศักยภาพย่านรังสิต และมีนบุรีล่าสุดได้เปิดซึ่งเป็นพื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทศูนย์สุขภาพและคลินิกด้านความงาม เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ เติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพและความงามกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็ม และเสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแอสเซทไวส์ และเป็นการสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ อีกด้วยด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรเชอร์เอ็ม จำกัด ในเครือ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Well Aesthetic & Wellness Center” ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมสุขภาพและความงามแบบองค์รวม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่น ไม่ว่าจะคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพและความงาม ภายใต้แนวคิด “Wellbeing” ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์สุขภาพ และธุรกิจชั้นนำด้านสุขภาพและความงามถึง 7 ศูนย์ ไม่ว่าจะเป็น1.Care D Center ศูนย์บริการด้านสุขภาพแบบไม่ต้องนอนพักฟื้น ได้แก่ One Day Surgery ศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือด ซึ่งไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่คลินิก, Care-D Pharmacy ศูนย์รวมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และSleep Coach Thailand แก้ปัญหาด้านการนอนหลับแบบครบวงจร2. Plearn Skin Clinic คลินิกผิวหนัง ความงาม และเลเซอร์4. BellyBurn Pilates Lab สตูดิโอสอนพิลาทิส ที่โดยครูผู้สอนมืออาชีพ5.The Standard Aesthetic Clinic คลินิกความงามกับแนวคิดThe Standard Clinic Beyond Standard6. Aestheta Wellness and Aesthetic Center ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูสุขภาพและความงามทุกวัยสำหรับ Well Aesthetic & Wellness Center เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ออกแบบภายใต้แนวคิดเน้นเส้นสายและลวดลายที่มี Movement สะท้อนถึงความไม่หยุดนิ่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย และแสดงถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตร และการให้บริการที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยโครงการฯ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางถนนรัชดาภิเษก – ลาดพร้าว ซึ่งเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว และรถไฟฟ้า MRT ถึง 2 สาย ทั้ง MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้.