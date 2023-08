III กำไรโตปันผล 20 สต. พร้อมซื้อหุ้นคืนกว่า 460 ล้าน

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ อวดกำไรงวดนี้ 163.4 ล้านบาท หรือเติบโต 43.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มั่นใจภาพรวม 6 เดือนข้างหน้าแนวโน้มขาขึ้น จับสัญญาณฟื้นตัวของดีมานด์การขนส่งระหว่างประเทศ การเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน ค่าระวางเริ่มนิ่ง และการขยายพื้นที่ธุรกิจจากการลงทุนภายใต้กลยุทธ์ Logistics and Beyond ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท พร้อมควักกว่า 460 ล้านบาทซื้อหุ้นคืน

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 163.4 ล้านบาท เติบโต 43.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา 9.6% สวนทางกับสภาวะอุตสาหกรรมที่มีแรงกดดันจากทิศทางดัชนีค่าระวางที่ปรับตัวลดลง 5 ไตรมาสติดต่อกัน ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัวทั่วโลก และภาคการส่งออกของไทยยังติดลบทั้งนี้ ผลประกอบการที่โดดเด่นดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Logistics and Beyond ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นขยายบริการและลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายแหล่งรายได้ พื้นที่การทำธุรกิจ และรับรู้กำไรจากธุรกิจใหม่ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมความต้องการด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี“การปรับเปลี่ยนโมเดลการทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Logistics and Beyond ในอีกมุมหนึ่งยังเป็นแนวทางรับมือความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้นหนึ่งในนั้นคือ Beyond Boundary การออกไปทำธุรกิจนอกประเทศไทย ก้าวไปเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และเติบโตจากการเข้าไปลงทุนใหม่ๆ ทั้งผ่านการซื้อกิจการ ขยายการร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ทำให้เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับเข้ามา ซึ่งการเติบโตสร้างนิวไฮอีกครั้งของผลงานช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่โดดเด่นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายทิพย์ เผยดังนั้น จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 161,550,624 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติเพิ่มเติมในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 3.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีกรอบระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ การจ่ายปันผลและโครงการซื้อหุ้นคือ มีวงเงินรวม 461,550,624 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยปัจจุบันมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 0.25 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ที่ 0.17 เท่า“โครงการซื้อหุ้นคืนถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการปรับแผนโครงสร้างทุนขององค์กรเพื่อบริหารการเงินเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่นักลงทุน โดยที่ผ่านมาราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากปัจจัยภาวะอุตสาหกรรมกดดัน การคาดการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยที่ลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถเติบโตสวนทางกับปัจจัยลบต่างๆ และยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับ P/E เพียง 11 เท่า จึงเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจบริษัทเสมอมา” นายทิพย์ กล่าวสำหรับการคาดการณ์ครึ่งปีหลังของบริษัทฯ นายทิพย์ มั่นใจว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง เพราะโดยทั่วไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่เป็น High Season ของธุรกิจโลจิสติกส์ ปริมาณการขนส่งจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราค่าระวางที่ปรับตัวลดลงเริ่มคงที่ ประกอบกับการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า ภาคการส่งออกจะฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่จากข้อมูลบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มีการปรับประมาณการการจราจรทางอากาศในปี 2566 เพิ่มขึ้น มีปริมาณนักท่องเที่ยวและปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกแก่ธุรกิจการให้บริการภาคพื้นสนามบิน ผู้โดยสาร และคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน รวมไปถึงธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขณะความคืบหน้าของการนำบริษัท ANI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของทริพเพิล ไอ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือ ภายในไตรมาสที่ 4/2566 ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาครายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาด