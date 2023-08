ปิดฉากหุ้น ALL / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ มีทั้งหมด 7 รุ่น วงเงินต้นคงค้าง 2,334 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันผิดนัดหรือวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อีกจำนวน 82 ล้านบาท และยังมีหนี้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP อีกจำนวน 264 ล้านบาท ซึ่งจะถูกดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคำประกาศเตือนของตลาดหลักทรัพย์ แม้จะเป็นข่าวร้ายที่ตอกย้ำปัญหาฐานะการเงินของ ALL แต่แทบไม่มีผลกระทบใดต่อราคาหุ้นของบริษัทฯเพราะหุ้น ALL ตกอยู่ในสภาพตายซาก ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 6-7สตางค์มาตลอดเดือนกรกฎาคม โดยล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคมปิดที่ 6 สตางค์การแตกพาร์ ไม่ได้ช่วยกระตุ้นราคาหุ้น ALL มากนัก เช่นเดียวกับการออกวอร์แร้นต์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 จำนวน 139.06 ล้านหน่วย กำหนดสัดส่วนการแปลงสภาพ 1 วอร์แร้นต์ต่อ 2.2 หุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 1.2725 บาท ซึ่งไม่อาจปลุกหุ้นให้ฟื้นแต่อย่างใดและวอร์แร้นต์ ALL รุ่นที่ 1 หมดอายุเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้นำไปแปลงสภาพเพียง 1,635 หน่วยเท่านั้นALL เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกในปีนี้ ที่ประกาศผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และส่งผลให้นักลงทุนหวั่นไหวในการลงทุนหุ้นกู้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา แต่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ยังทยอยออกหุ้นกู้ต่อเนื่อง โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงๆเพื่อจูงใจอย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ทำให้ตลาดหุ้นกู้ไม่คึกคักมากนักเพราะราคาหุ้น ALL ในวันที่เปิดเผยการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งแรก ยังเคลื่อนไหวอยู่ 30 สตางค์เศษ ก่อนจะปรับฐานลงต่อเนื่อง จนเหลือเพียงไม่กี่สตางค์ และแทบมองไม่เห็นโอกาสที่หุ้นจะดีดตัวกลับขึ้นมาใหม่จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ALL มีทั้งสิ้น 7,453 ราย ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 69.92% ของทุนจดทะเบียน โดยกลุ่ม นายธนากร ธนวลิทธิ์ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณ 22% ของทุนจดทะเบียนแต่ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 มีนาคม 2566 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเป็น 7,453 ราย และทั้งหมดกลายเป็นเจ้าทุกข์ ต้องเสียหายยับเยิน ขาดทุนป่นปี้จากหุ้น ALL ซึ่งตกอยู่ในสภาพหุ้นที่ไร้อนาคตการผิดนัดหนี้หุ้นกู้จำนวน 2,334 ล้านบาท และหนี้ KKP อีก 264 ล้านบาท กลายเป็นอวสานของ ALLการพิจารณารับหุ้นใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ต้องทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น ป้องกันหุ้นเน่าไม่ให้เข้ามาสร้างหายนะกับนักลงทุน เหมือนหุ้น ALL