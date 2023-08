ตลท.เตือนติดตาม ALL ก่อนลงทุน ด้าน ALL เล็งขายที่ดิน-ทรัพย์สินคืนหนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนนักลงทุน ศึกษาและติดตามข้อมูลแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของ "ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์" หลังผิดนัดชำระหุ้นกู้ตามกำหนด ขณะที่ ALL เล็งขายที่ดิน-ทรัพย์สินใช้หนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2566 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ALL) ได้แจ้งผิดนัดชำระหนี้ สรุปได้ดังนี้1.หุ้นกู้ของ ALL เนื่องจากการผิดนัดในมูลหนี้รวมเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross Default)ทั้งนี้ บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด (7 รุ่น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,416 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้นคงค้าง 2,334 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันที่ผิดนัด 82 ล้านบาท (คิดเป็น 40% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 ส.ค.2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และ บังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการฟ้องร้องคดี และบังคับคดี2.หนี้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) รวม 264 ล้านบาท โดยหากไม่นำเงินมาชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากได้รับหนังสือจาก KKP (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566) KKP จะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ขณะที่ ALL แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เรื่องขอให้ชำระหนี้โดยพลัน จำนวนรวม 3 ฉบับ ดังนี้ฉบับที่ 1 หนังสือที่ ตบธ.1318/2566 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลันของหุ้นกู้ ALL235A, ALL23OA, ALL242A และ ALL252A รวม 4 รุ่น โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 2 จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงิน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566ฉบับที่ 2 หนังสือที่ ตบธ.1324/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลันของรุ่น ALL244A โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 733,237,361.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566ฉบับที่ 3 หนังสือที่ ตบธ.1326/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน ขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL22OA และ ALL232A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำาระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 198,961,946.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 2 จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นคงค้าง รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระของหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่นข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,415,897,783.61 บาท (ประกอบด้วยเงินต้น 2,334,200,000 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด 81,697,783.61 บาท) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้น เมื่อนำมูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 400 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross Default) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ข้อ 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงินบริษัทจึงขอรายงานการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้อันเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้1.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL23OA)วันออกหุ้นกู้ 21 พฤษภาคม 2564วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2568จำนวนที่เสนอขาย 380,000 หน่วย หรือ 380,000,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 380,000,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 13,928,497.33 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 280 ราย2.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL235A)วันออกหุ้นกู้ 13 พฤศจิกายน 2563วันครบกำหนดไถ่ถอน 13 พฤษภาคม 2568จำนวนที่เสนอขาย 631,900 หน่วย หรือ 631,900,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 631,900,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 22,184,348.24 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 449 ราย3.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL242A)วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2565วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2569จำนวนที่เสนอขาย 168,200 หน่วย หรือ 168,200,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 168,200,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 6,108,003.84 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 153 ราย4.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL252A)วันออกหุ้นกู้ 23 กุมภาพันธ์ 2565วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2568จำนวนที่เสนอขาย 251.60 หน่วย หรือ 251,600,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 251,600,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 9,777,626.14 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 173 ราย5.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL244A)วันออกหุ้นกู้ 1 ตุลาคม 2564วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2567จำนวนที่เสนอขาย 709,900 หน่วย หรือ 709,900,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 709,900,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 23,337,361.54 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย6.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL220A)วันออกหุ้นกู้ 9 ตุลาคม 2563วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 ตุลาคม 2568จำนวนที่เสนอขาย 80,700 หน่วย หรือ 80,700,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 80,700,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 2,969,728.63 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 64 ราย7.หุ้นกู้มีประกันของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL232A)วันออกหุ้นกู้ 25 กุมภาพันธ์ 2564วันครบกำหนดไถ่ถอน 25 กุมภาพันธ์ 2568จำนวนที่เสนอขาย 111,900 หน่วย หรือ 111,900,000 บาทมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 111,900,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปีจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 3,392,217.89 บาทวันที่ผิดนัดชำระ 31 กรกฎาคม 2566จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 104 รายทั้งนี้ การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนฯ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทนฯ ดำเนินการฟ้องร้องคดี และบังคับคดีสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง ทำให้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ทำให้การขายทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทเกิดปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหนี้หุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทจึงได้เร่งดำเนินการขายหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ อีกทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถชี้แจงความคืบหน้าในการขายหลักประกัน การจัดหาแหล่งเงินทุนและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเดือนตุลาคม2566 นี้ขณะที่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและปัญหาสภาพคล่องของบริษัท แต่มูลค่าทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะที่ดินและทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง และยังคงมีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วนหากสามารถขายทรัพย์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทยังคงเร่งดำเนินการขายทรัพย์อยู่ ปัจจุบันบริษัทหยุดการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ชั่วคราวทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่บริษัทยังชี้แจงไม่ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม เช่น การใช้เงินจากเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจากกิจการร่วมค้า ความคืบหน้าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ความคืบหน้าในการเจรจา เพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน การเปิดเผยข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566