SA เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ให้ดอกเบี้ย 6.80-7.25%

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” มีอายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 6.80% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปีโดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 25, 28-29 สิงหาคม 2566 นี้ และมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)"หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น ขณะเดียวกัน เงินที่ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้งได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีศักยภาพในการรุกขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในสัดส่วน 50-50% พร้อมกับมีแผนการขยายฐานรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว" นายขจรศิษฐ์ กล่าวสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark @MRTA พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จภายในปลายไตรมาส 3/2566 นี้ ประกอบกับเตรียมเปิดตัวโรงแรม Tribe Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Tribe แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการรูปแบบห้องพัก 80 ห้อง และรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 192 ห้อง ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ทำให้ห้องมีความพรีเมียม และขนาดกว้างขวางเหมาะสำหรับการเข้าพักระยะยาว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 130% จากปีก่อน โดยแตะระดับ 6,000 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทอนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7.6 หมื่นล้านบาท เช่น Siamese Kin Ramintra, Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao, Wyndham Garden Residence, Blossom Condo at Sathorn-Charoenrat, Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48, Siamese Kin Ramintra, Siamese Exclusive 31, Ramada Residence และ Siamese Exclusive Queens เป็นต้น