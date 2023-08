ตลท.เตือนระมัดระวังซื้อขายหุ้น ALL หลังผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้-เงินกู้รวมกว่า 2.68 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) หลังจาก ALL แจ้งผิดนัดชำระหนี้ สรุปได้ดังนี้1.หุ้นกู้ของ ALL เนื่องจากการผิดนัดในมูลหนี้รวมเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross Default) ทั้งนี้ บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด (7 รุ่น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,416 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้นคงค้าง 2,334 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันที่ผิดนัด 82 ล้านบาท (คิดเป็น 40% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการฟ้องร้องคดีและบังคับคดี2.หนี้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) รวม 264 ล้านบาท โดยหากไม่นำเงินมาชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากได้รับหนังสือจาก KKP (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566) KKP จะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมาย