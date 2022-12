หุ้นเล็กเน่าๆ..ก.ล.ต.กวาดล้างอย่างไร? / สุนันท์ ศรีจันทรา

MORE เป็นหุ้นขนาดเล็ก และปั้นตัวเองจากการสร้างข่าว การสร้างธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ จนดูเหมือนว่า ผลประกอบการบริษัทฯ กำลังฟื้นตัว ทั้งที่ผลการดำเนินงานที่แท้จริงยังขาดทุนต่อเนื่องราคาหุ้นที่เหลือไม่กี่สิบสตางค์ ปรับตัวขึ้นมาสูงสุดที่ 2.98 บาท ก่อนจะเกิดปฏิบัติการซื้อขายหุ้นด้วยพฤติกรรมอำพราง จำนวนประมาณ 1,531 ล้านหุ้น ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อสูบเงินจำนวนหลายพันล้านบาทจากโบรกเกอร์ แต่ “ความแตก” การซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติตรวจสอบพบ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างรุนแรงMORE กลับสู่หุ้นที่มีแนวโน้มตายซากอีกครั้ง และไม่ว่าผู้บริหารบริษัทฯ จะสร้างข่าวหรือสร้างธุรกรรมอื่นใดขึ้นมาอีก คงไม่สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาง่ายๆและราคาหุ้นที่ถูกลากขึ้นจนเกือบทะลุ 3 บาท หรือขึ้นมาประมาณ 10 เท่า ภายใน 2 ปีตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบหรือไม่ว่า มีใครอยู่เบื้องหลังการปั่นราคาหุ้นหรือไม่มาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นร้อน โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กยังไม่เข้มข้นมากพอที่จะสยบหุ้นที่มีพฤติกรรมไม่ปกติได้นักลงทุนจึงตกเป็นเหยื่อสังเวยหุ้น MOREอย่างไรก็ตาม MORE ไม่ใช่หุ้นขนาดเล็กเพียงตัวเดียวที่มีพฤติกรรมอันตราย แต่ยังมีหุ้นขนาดเล็กอีกหลายสิบบริษัทที่อาจสร้างความเสียหายให้นักลงทุนซ้ำรอย MOREแต่ราคาหุ้นกลับทะยานขึ้นสวนทางกับผลประกอบการที่ตกต่ำและฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่หุ้นเล็กเน่าๆ ผสมปนเปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI โดยผู้บริหารหุ้นเน่าเหล่านี้ ยังโฆษณาชวนเชื่อที่เกี่ยวแนวโน้มผลประกอบการ ล่อลวงให้นักลงทุนหลงเข้าไปเป็นเหยื่อ ไม่ว่าการสร้างข่าวลงทุนกัญชง-กัญชา หรือการโหนกระแสตั้งเหมือนขุดบิทคอยน์แต่ก.ล.ต.จะจัดการหรือกำจัดหุ้นเน่าที่อยู่ในข่ายสร้างความเสียหายให้นักลงทุนซ้ำรอยหุ้น MORE ได้หรือไม่