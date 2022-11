ผู้ถือหุ้น MORE ถูกฝังทั้งเป็น / สุนันท์ ศรีจันทรา

นับจากปรับเพดานการขึ้นลงของราคาหุ้นสูงสุด จาก 10% ขยับเพดานสูงสุดเป็น 30% เมื่อประมาณปี 2537 ไม่เคยมีหุ้นตัวใดเคยติดฟลอร์ 5 วันซ้อนและถูกเทขายจนราคาติดฟลอร์ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดการซื้อขายอีก 4 วันทำการ ท่ามกลางแรงซื้อที่เบาบาง จนล่าสุดวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาปิดที่ 48 สตางค์ในอดีตเคยมีหุ้นที่ติดฟลอร์ต่อเนื่องกว่า 10 วันทำการ เช่นหุ้น บริษัทเงินทุน เฟิร์สซิตี้ อินเวสเม้นท์ จำกัด หรือ FCI และ หุ้นบริษัท รัตนการเคหะ จำกัด หรือ RR โดยถูกนักลงทุนเทขายด้วยความตื่นตระหนก หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกล่าวโทษคุณหญิงพัชรี ว่องไพฑูรย์ หรือ รัตตกุล พร้อมพวก ในความผิดปั่นหุ้นทั้งสองตัวสถิติใหม่หุ้น MORE เป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมแน่ แต่กลายเป็นมหาโศกนาฏกรรม สำหรับนักลงทุนจำนวนกว่า 6,000 รายที่ถือหุ้นตัวนี้ติดมือไว้ เพราะแม้จะทำใจยอมตัดขายขาดทุนแล้วแต่หุ้นกลับขายไม่ออก เพราะตั้งแต่ติดฟลอร์วันที่ 3 หรือวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แทบไม่มีแรงซื้อหุ้นตัวนี้ โดยมีคำสั่งขายรอคิวยาวเหยียดแต่ละวันหลายร้อยล้านหุ้น แต่มีการเคาะซื้อไม่ถึง 10 ล้านหุ้น และเพิ่งจะมีแรงซื้อระดับสิบล้านหุ้นเมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายนหากย้อนดูการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีการรวมส่วนกิจการ ซึ่ง บริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้ามาประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้น MORE เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 นักลงทุนอาจเศร้าหมองลงอีกประเมินราคายุติธรรมหุ้น MORE ไว้ที่ราคา 19-20 สตางค์เท่านั้นถ้าใครอ่านรายงานจาก บริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนมิถุนายนหรือช่วงกลางปีที่ผ่านมา และไม่มองโลกในแง่ดีเกินไป ไม่อิงภาพลวงตาจากการที่นายอมฤทธิ์หรือเสี่ยม้อจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.28บาท ป่านนี้คงขายหุ้นทิ้ง หมดเวรหมดกรรมจากหุ้น MORE ไปแล้วแต่นักลงทุนจำนวนกว่า 6 พันคน ยังต้องทุกข์หนักเพราะแบกหุ้น MORE และกว่าจะได้ขายหุ้นตัวนี้ทิ้ง อาจหมดตัวกันไปแล้วแต่ยังมีหุ้นตัวเล็กตัวร้าย ยังมีหุ้นอันตรายอีกนับร้อยบริษัท โดยมีเจ้ามือหรือขาใหญ่ใจบาป พร้อมประเคนความย่อยยับให้นักลงทุนที่หลงเข้าไปเล่น