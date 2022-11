หุ้น TH-MORE จูงมือลงเหว / สุนันท์ ศรีจันทรา

“ติดดอย”

ราคาหุ้นที่ปักหัวลง อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการถล่มทลายทั้งหุ้น TH และ MORE

เพราะทั้งผู้บริหารและบริษัทลูก TH ติดอยู่ในกลุ่มที่ถูกอายัดทรัพย์สิน ประกอบด้วย นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง สัดส่วน 24.39% ของ TH ถูกอายัดทรัพย์สินจากการจำหน่ายหุ้น 2 รายการ วงเงินรวม 41.90 ล้านบาทราคาหุ้น TH ทรุดฮวบลงติดฟลอร์หรือตกลงต่ำสุดติดพื้น 30% ทันทีที่เปิดการซื้อขายวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน โดยปิดที่ 1.78 บาท ก่อนจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามา จนราคากระเตื้องขึ้น และปิดที่ราคา 2.22 บาท ลดลง34 สตางค์หุ้น TH ย่ำแย่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนผ่านมา หลังจากข่าวฉาวโฉ่หุ้น MORE โดยราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง และลงอย่างหนักตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน เหมือนมีคนรู้ข้อมูลภายในและชิงเทขายหุ้นทิ้งก่อนTH เพิ่งประกาศให้ บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก เข้าซื้อหุ้นบริษัท เดอะมิลเลี่ยน ลิงค์ จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ มิติหุ้น สัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน วงเงิน 51 ล้านบาทหนังสือพิมพ์ มิติหุ้น ได้สัมภาษณ์นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเสี่ยม้อ หลังจากที่มีข่าวพาดพิงเสี่ยม้อ กรณีการซื้อขายหุ้น MORE โดยเปิดเวทีให้เสี่ยม้อแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ เต็มที่อย่างไรก็ตาม TH มีความเกี่ยวโยงการคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ที่ไม่ปกติ โดยร่วมในกระบวนการสร้างพฤติกรรมอำพราง เพื่อสูบเงินจากบริษัทโบรกเกอร์หรือไม่ จะต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจผลประกอบการ TH ในรอบหลายปี มีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2563 กำไรสุทธิ 26.08 ล้านบาท ปี 2564 กำไรสุทธิ 96.11 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปีนี้ กำไรสุทธิ 195.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 51.81 ล้านบาทค่า พี/อี เรโช TH ต่ำกว่า 10 เท่า เพียงแต่ไม่จ่ายเงินปันผลมาหลายปี ทั้งที่ผลประกอบการมีกำไรเพราะราคาหุ้นทรุดฮวบจนผู้ถือหุ้นรายย่อยตั้งหลักขายไม่ทันTH กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกับหุ้น MORE โดยหากผลการสอบสวนธุรกรรมการซื้อขายที่ไม่ปกติหุ้น MORE โยงมาถึงผู้บริหาร MORE และ TH