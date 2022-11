MORE...ปฏิบัติปล้นโบรกเกอร์ 3 พันล้าน / สุนันท์ ศรีจันทรา

จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ จะเป็นวันชี้ชะตาว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทโบรกเกอร์ไหนจะอยู่หรือจะไป เพราะเป็นวันที่ครบกำหนดชำระค่าซื้อและขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งถูกถล่มขายจนราคาติดฟลอร์ 2 วันติดต่อแน่นอนว่า ราคาหุ้น MOREที่ถูกทุบลงมากองกับพื้น ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดา แต่มีการวางแผนมาอย่างดี และงานนี้ ไม่ได้พุ่งเป้าที่จะเชือดนักลงทุนรายย่อย เพราะตั้งเป้าปล้นโบรกเกอร์โดยตรงคำสั่งซื้อ ATO ที่ราคา 2.90 บาท กระจายไปประมาณ 11 โบรกเกอร์ เพราะตลาดเหลักทรัพย์มีกฎเกณฑ์ ลูกค้าแต่ละรายไม่สามารถสั่งซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละครั้งได้เกิน 20 ล้านหุ้นคนที่ตั้งขายในราคา ATO มีประมาณ 21 รายการซื้อขายราคา ATO จำนวน 1,531.77 ล้านหุ้น ในราคา 2.90 บาท แมทหรือตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่ราคาหุ้นจะดิ่งลงจนติดพื้น 30% และปิดที่ราคา 1.95 บาทคนที่ตั้งคำสั่งซื้อ ATO คาดว่าเป็นคนเพียงคนเดียว แต่ตั้งตัวแทนหรือนอมินี กระจายเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นตามโบรกเกอร์ประมาณ11 แห่ง โดยนำหุ้นมอร์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งอาจนำหุ้น MORE จำนวน 50 ล้านหุ้น แต่สามารถใช้มาร์จิ้น หรือใช้วงเงินสินเชื่อซื้อหุ้นได้จำนวน 150 ล้านหุ้นนอกจากตั้งนอมินีฝั่งซื้อแล้ว อาจตั้งนอมินีฝั่งขายในเวลาเดียวกัน โดยขณะที่สั่งซื้อ นอมินีก็ขายหุ้นออกการชำะราคาค่าซื้อขายหุ้นใช้ระบบ Tบวก2 โดยชำระราคาค่าซื้อขายภายใน 2 วัน ซึ่งวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ โบรกเกอร์ฝั่งซื้อจะต้องชำระราคาภายใน 12.00 น. นาฬิกา และโบรกเกอร์ฝั่งขาย จะต้องชำระเงินให้ลูกค้าที่สั่งขายภายในเวลา 15.00 น.แต่โบรกเกอร์ประมาณ 11 รายฝั่งซื้อ กำลังเคลื่อนไหว ขอให้ระงับการชำระราคาทั้งซื้อและขายหุ้น MORE ชั่วคราวเพราะระแคะระคายว่า คำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ช่วง ATO ในราคา 2.90 บาท อาจเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่วางแผนมาโกงโบรกเกอร์ โดยมีหุ้นจำนวน เพียง 500 ล้านหุ้นหรือคำนวณเงินเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท และนำไปวางเป็นหลักประกันกระจายในโบรกเกอร์ประมาณ 11 แห่ง แต่สามารถซื้อหุ้นได้จำนวน 1,531 หุ้น ในวงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาทหุ้นที่วางเป็นหลักประกันตามโบรกเกอร์ประมาณ 11 แห่ง จำนวนประมาณ500 ล้านหุ้น แก๊งมิจฉาชีพคงยอมให้โบรกเกอร์ยึดไป แต่หุ้นที่นอมินีขาย จำนวน1,531 ล้านหุ้น วงเงินประมาณ4,500ล้านบาท โบรกเกอร์ที่รับคำสั่งขาย จะต้องจ่ายปัญหาของโบรกเกอร์คือ จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายหุ้น MOREเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นคนกลุ่มเดียวกัน เพราะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกติกา โบรกเกอร์ที่ตั้งคำสั่งซื้อหุ้น MORE ต้องชำระราคา และโบรกเกอร์ที่รับคำสั่งขาย ต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าที่ขายหุ้นวงเงินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ จากแก๊งมิจฉาชีพที่ใช้หุ้น MOREมาเป็นเกมปล้น คาดว่าจะมีจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยโบรกเกอร์บางแห่งอาจเสียหายระดับ1 พันล้านบาท จึงเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ ระงับการชำระราคาหุ้น MORE ไว้ก่อนแต่ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีอำนาจสั่งระงับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE และถ้าระงับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น อาจถูกฟ้องดำเนินคดีได้การระงับชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE มีเพียงหนทางเดียว จะต้องร้องต่อศาล ขอคุ้มครองชั่วคราว โดยระงับการชำระราคาค่าซื้อหุ้น จนกว่าจัตรวจสอบได้ว่ารายการ ATO หุ้น MORE ที่ 2.90 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นไปโดยสุจริต หรือทุจริต โดยแก๊งมิจฉาชีพวางแผน ตั้งนอมินีมาสร้างภาพลวงตา เพื่อปล้นเงินจากโบรกเกอร์แต่เวลากระชั้นเข้ามา โบรกเกอร์ฝั่งซื้อหุ้นที่กำลังดิ้นรนสุดฤทธ์ เพื่อระงับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE จะร้องขอคำสั่งศาลขอคุ้มครองชั่วคราวได้ทันหรือเพราะเมื่อไม่สามารถชำระราคาค่าซื้อได้ จะถูกสั่งปิดชั่วคราวคนที่อยู่เบื้องหลังเกมปล้นเงินจากหุ้นMORE ซึ่งตอนนี้มีบุคคลที่ถูกกล่าวถึงประมาณ10 รายชื่อ โดยมีนักลงทุนรายใหญ่ชื่อ “ปิงปอง” ถูกพาดพิงไปด้วยนั้น คงวางแผนมานานแล้ว