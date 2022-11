MORE...หุ้นมหาโหด / สุนันท์ ศรีจันทรา

การซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา MORE เปิดซื้อขายในราคาที่ดีคือ ราคา 2.90 บาท สูงกว่าราคาปิดเมื่อวันพุธ 0.12 สตางค์ และมีปริมาณการซื้อขายที่ราคาเปิดจำนวน 1,531.77 ล้านหุ้นปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในราคาเปิด ถือว่าสูงผิดปกติ จนถูกตั้งคำถามว่า ใครเป็นคนตั้งซื้อ และใครเป็นคนตั้งขายราคา MORE ทรุดลง 83 สตางค์หรือ 29.86% มูลค่าซื้อขาย 7,161.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณหุ้น 2,776.75 ล้านหุ้น และน่าจะเป็นมูลค่าซื้อขายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของหุ้นตัวนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามไปยัง MORE ทันที เกี่ยวกับราคาหุ้นที่ผันผวน และได้รับการชี้แจงกลับว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆที่ส่งผลอย่างมีนัยต่อราคาหุ้นMORE เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังจากบริษัทมีข่าวฉาวโฉ่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินบิทคอยน์ของนักธุรกิจต่างประเทศ โดยขณะนี้ มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 8% ของทุนจดทะเบียนราคาหุ้นจากไม่กี่สิบสตางค์ ถูกปั้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนขึ้นมาสูงสุดที่ 2.98 บาท ทั้งที่ผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง เพียงแต่ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,158 ล้านบาท แต่เป็นกำไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และการขายทรัพย์สิน ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา หุ้น MORE เป็นขาขึ้นตลอด นักลงทุนตายใจ ไม่ทันระวังตัว ไม่คาดคิดว่า จะมีรายการทุบหุ้นเกิดขึ้น และทุบชนิดไม่ให้แมลงเม่ามีโอกาสตั้งตัวนักลงทุรายย่อยที่ไม่หนีออกก่อน ไม่ขายไปก่อนหน้า ต้องตายเป็นเบือ และไม่เฉพาะนักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญเท่านั้น นักลงทุนที่ถือใบสัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 หรือ MORE-W2 ก็เจ็บด้วยเพราะ MORE-W2 เพิ่งเปิดให้แปลงสภาพเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยผู้ถือวอร์แรนต์จำนวน 197 ล้านหน่วย นำไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในสัดส่วน 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาแปลงสภาพ 2 บาท และหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพกำลังจะเข้าซื้อขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคนที่นำหุ้นมาถล่มขาย ต้องเป็นคนที่มีหุ้นต้นทุนต่ำจำนวนมากอยู่ในมือ ซึ่งน่าจะเป็นเจ้ามือหรือขาใหญ่ ซึ่งอาจเห็นว่า ถึงเวลาเชือดรายย่อยแล้ว หลังจากลากหุ้นขึ้นมายาวนานไม่ต้องคาดเดาว่า แนวโน้มหุ้น MORE จะเป็นอย่างไร เพราะการทุบฟลอร์ติด 2 วัน และทำให้แมลงเม่าตายเป็นเบือ คงจะทำให้นักลงทุนมิบังอาจเล่นกับหุนตัวนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะกลับเป็นหุ้นที่ถูกปล่อยให้ตายซากตามเดิม เช่นเดียวกับตอนที่ยังใช้ชื่อ DNAใครอยู่เบี้องหลังทุบหุ้น MORE ถือว่ามหาโหดจริง ทุบโดยไม่มีความปราณีหุ้นตัวไหนเปลี่ยนชื่อบ่อย จงจำไว้ อย่าริอ่านเข้าไปยุ่ง ไม่ว่าจะสร้างภาพให้ดูดีขนาดไหนก็ตามเพราะ MORE แต่งตัวใหม่ดูดีอยู่หลายปี แต่เพียงชั่ววันสองวัน ทำเอานักลงทุนจำนวนกว่า 6 พันคนแทบหมดเนื้อหมดตัว