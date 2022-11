หุ้น HEMP-COMAN....ศพต่อไปจาก MORE / สุนันท์ ศรีจันทรา

ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์ จากคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ช่วงเปิดการซื้อขายหรือ ATO จำนวน 1,531.77 ล้านหุ้น วงเงินประมาณ 4,500ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนั้นคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ในช่วง ATO ที่พิสดาร ซึ่งสร้างความโกลาหลในตลาดหุ้น และส่งผลกระทบต่อโบรกเกอร์ทั้งระบบอย่างรุนแรง จนอาจเกิดการล้มหายตายจากนั้น ได้ลุกลามไปแล้ว โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ MORE และเสี่ยม้อ หรือหุ้นบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMPราคาหุ้น HEMP ทรุดฮวบลงทันทีที่เปิดการซื้อขายหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน โดยปิดที่ 7.20 บาท และปรับตัวลงไปต่ำสุดที่ 5.50 บาท หรือติดฟลอร์ 30% ก่อนจะมีแรงซื้อลากราคาขึ้นไปปิดที่ 6.50 บาท ลดลง 1.35 บาท หรือลดลง 17.20% มูลค่าการซื้อขาย 22.51 ล้านบาทหุ้น HEMP มีประวัติโชกโชนคล้ายกับหุ้น MORE โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง จากเดิมหุ้นบริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) หรือ PONG เปลี่ยนมาเป็น เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG ก่อนต้นปี 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหาร โดยเสี่ยม้อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเดือนพฤษภาคม 2564 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น HEMPราคาหุ้น MPG อยู่ในสภาพตายซากมายาวนาน เช่นเดียวกับหุ้น MORE ก่อนที่เสี่ยม้อจะเข้าไปซื้อ โดยสิ้นปี 2563 ราคาหุ้น MPG อาการร่อแร่ ปิดที่ 26 สตางค์ แต่ราคาพุ่งขึ้นติดซิลลิ่งอย่างผิดสังเหตุหลังเปิดการซื้อขายหลังปีใหม่ 2564 ก่อนการแจ้งข่าวเฮียม้อจะเข้าถือหุ้นใหญ่เช่นเดียวกับหุ้น COMAN ซึ่งเสี่ยม้อเข้าไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมเมื่อเดือนมกราคมปี 2564 จำนวน 24.62% ของทุนจดทะเบียน โดยมีนายอภิมุข บำรุงวงศ์​ หรือ ”ปิงปอง” ตัวการคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE พิสดารตามเข้าไปซื้อหุ้นในสัดส่วนกว่า 12% ของทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้น MORE คงหมดอนาคตไปแล้ว และกลับมาซื้อขายเมื่อไหร่ ราคาน่าเป็นห่วง เพราะนักลงทุนรายย่อยอาจเทขายหนีตาย นอกจากนั้น ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะมีหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวนกว่า 345 ล้านหุ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุนสามัญรุ่นที่ 2 หรือวอร์แร้นต์ MORE-w2 เข้ามาซื้อขาย และเป็นอีกแรงกดดันหุ้น MOREMORE ถูกทุบจนไม่มีชิ้นดีไปแล้ว HEMP ในฐานะบริษัทลูก และ COMAN อาจเป็นรายต่อไปที่ถูกทุบจนไม่เหลือซาก