MORE-W2 ตายทั้งกลม / สุนันท์ ศรีจันทรา

แต่นักลงทุนที่นำวอร์แร้นต์ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2 บาท คงเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่า งานนี้เสียรู้ MORE และจะต้องขาดทุนถ้วนหน้าคณะกรรมการ MORE มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อนุมัติออกวอร์แร้นต์รุ่นที่ 2 จำนวน 545 ล้านหุ้น โดยแจกฟรีผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 12 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แร้นต์ มีอายุ 2 ปี กำหนดการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 ต่อ 1 ในราคาแปลงสภาพ 2 ปี และแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนวอร์แร้นต์จะหมดอายุในช่วงครบกำหนดแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ราคาหุ้น MORE ที่ซื้อขายบนกระดานเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 2.50 บาท จึงจูงใจให้นักลงทุนที่ถือวอร์แร้นต์นำวอร์แร้นต์ไปแปลงสภาพเพราะเห็นส่วนต่างจากราคาบนกระดานประมาณ 25% และหวังว่า เมื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพเข้าซื้อขาย จะขายหุ้นทำกำไรหุ้นที่เกิดจากการแปลงวอร์แร้นต์รุ่นที่ 2 ครั้งสุดท้าย ตายตั้งแต่อยู่ในท้อง หรืออยู่ในสภาพตายทั้งกลม โดยนักลงทุนไม่อาจแก้ไข หนีตายหรือตัดขาดทุนใดๆได้ เพราะใบหุ้นยังมาไม่ถึงมือ และยังไม่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คำสั่งซื้อหุ้น MORE รวมกันจำนวน 1,531.77 ล้านหุ้น ในราคา 2.90 บาท ขาใหญ่ที่สั่งซื้อจะชักดาบ เบี้ยวไม่จ่ายค่าซื้อหุ้น จำนวนเงินประมาณ 4,500 ล้านบาทแต่เกมปล้นพิสดารครั้งนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับหุ้น MORE ราคาถูกทุบดิ่งลงเหว ภาพพจน์ตกต่ำสุดชีด และมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนตายซากเพราะผลประกอบการไม่ดี เพียงแต่ปี 2564 สามารถแสดงตัวเลขผลกำไร 1,158 ล้านบาทได้ เพราะการขายทรัพย์สินและปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งที่ก่อนหน้าขาดทุนติดต่อกันหลายปีผลประกอบการคงกลับไปสู่ฐานะที่ย่ำแย่เหมือนเก่านักลงทุนรายย่อยที่ถือหุ้น MORE จำนวนกว่า 6 พันคน ซึ่งไม่มีใครหนีทัน ขาดทุนกันป่นปี้จากหุ้นตัวนี้ ซึ่งใช้เวลาปั้นตัวเองจนดูเหมือนดีอยู่หลายปีแต่นักลงทุนที่น่าเห็นใจที่สุดคือ คนที่นำวอร์แร้นต์ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197 ล้านหุ้น