ผลกระทบ MORE บานปลาย หวั่นลูกค้าถอนเงินโบรกเกอร์

แหล่งข่าวจากโบรกเกอร์แจ้งว่า นักลงทุนกำลังเฝ้าจับตา การชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในรายการซื้อขาย ATO หรือราคาเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งตามระบบชำระราคาค่าซื้อขาย T บวก 2 จะครบกำหนดชำระวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เพราะโบรกเกอร์บางแห่งอาจมีปัญหาสภาพคล่อง และไม่สามารถชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE ได้แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE วงเงินรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท จะต้องระงับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย เพราะไม่มีหน่วยงานใดมีอำนาจดำเนินการ เว้นแต่มีคำสั่งศาล แต่จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนตามมา โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ที่อาจมองว่า ตลาดหุ้นไทยไม่มีมาตรฐานแหล่งข่าวกล่าวทิ้งท้าย