รายงานพิเศษ "เปิดเบื้องลึกแก๊งตกหุ้น MORE 3 พันล้าน" / สุนันท์ ศรีจันทรา

นักลงทุนขาใหญ่รายนี้ มีพฤติกรรมสร้างราคาหุ้นขนาดเล็กหลายตัว โดยมีการตั้งตัวแทนของนอมินีจำนวนหลายสิบคน และใช้วิธีสร้างภาพลวงตา โดยการโยนคำสั่งซื้อขายหุ้นระหว่างนอมินี พร้อมกับการปล่อยข่าวกระตุ้นการเก็งกำไร เมื่อนักลงทุนรายย่อยตามแห่เก็งกำไร และราคาหุ้นปรับตัวขึ้น นักลงทุนขาใหญ่รายนี้จะเทขายหุ้น และย้ายไปปั่นหุ้นตัวอื่นต่อสำหรับการโยนคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ในราคา ATO ที่หุ้นละ 2.90 บาทนั้นขณะเดียวกัน ได้ให้นอมินี นำหุ้น MORE จำนวนกว่า 1,531 ล้านหุ้น ไปเปิดบัญชีไว้กับโบรกเกอร์อีกหลายสิบแห่ง และนัดหมายกันในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน โดยนอมินีที่เปิดบัญชีไว้กับโบรกเกอร์ประมาณ 11 ราย จะสั่งซื้อหุ้นช่วง ATO ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท จำนวนรวมกัน 1,531.77 ล้านหุ้น ส่วนนอมินีฝั่งขาย และเตรียมหุ้นไว้ในพอร์ตที่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์กว่า 20 แห่ง จะตั้งขายในราคาเปิดหุ้น MORE ที่นอมินีขาใหญ่วางเป็นหลักทรัพย์คำประกันกับโบรกเกอร์ประมาณ 11 แห่ง มีจำนวนประมาณ 500 ล้านหุ้น หรือมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่เงินจากการขายหุ้น MORE ผ่านนอมินีมีจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาทถ้าไม่สามารถระงับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ได้ อาจมีโบรกเกอร์หลายเบอร์ต้องล้มตาย เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระราคาหุ้นที่สั่งซื้อได้ส่วนนักลงทุนขาใหญ่ ที่ใช้วิธีการตกทองหุ้น MORE จะกวาดเงินก้อนโตจำนวน 3,000 ล้านบาทออกไปอย่างลอยนวลไม่สามารถระบุว่าเสี่ยม้อ หรือนายอมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการปล้นเงินจากโบรกเกอร์ในครั้งนี้หรือไม่ แต่ชื่อของเสี่ยม้อถูกพาดพิงอยู่เหมือนกันหรือเผ่นไปตั้งหลัก นอนรอรับเงินจากแผนตกทองหุ้น MORE อยู่ต่างประเทศแล้ว