MORE...ร่วงอีกกี่ฟลอร์จึงพอ / สุนันท์ ศรีจันทรา

MORE เปิดการซื้อขายที่ราคา 96 สตางค์ ลดลง 41 สตางค์หรือลดลง 29.93% ถือเป็นการลดลดต่ำสุดติดพื้น 30% และยืนราคาติดฟลอร์กระทั่งปิดการซื้อขาย โดยมีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 8.53 ล้านบาท โดยมีคำสั่งเสนอขายค้างอยู่อีกจำนวนหลายร้อยล้านหุ้นเพราะเป็นธุรกรรมการซื้อขายที่เข้าข่ายการอำพราง โดยกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน มีเป้าหมายเพื่อสูบเงินจากบริษัทโบรกเกอร์ประมาณ 30 แห่งก่อนหน้านี้ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 MORE ประกาศว่า จะระดมเพื่อนมารับซื้อหุ้น MORE ที่จะถูกโบรกเกอร์บังคับขายหรือฟอร์ชเซลล์ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่แทบไม่มีแรงซื้อมาต้านทานแรงขายของนักลงทุนแต่อย่างใด แม้ราคาหุ้นจะหลุด 1 บาทแล้วก็ตามผลประกอบการ MORE ขาดทุนต่อเนื่องหลายปี ไม่จ่ายเงินปันผลมายาวนาน แต่ปี 2564 กำไรสุทธิก้าวกระโดด 1,158.67 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และการขายทรัพย์สินอย่างไรก็ตาม ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรจากการดำเนินงาน 22.16 ล้านบาท ซึ่งแม้ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 111.27 ล้านบาท แต่สะท้อนให้เห็นว่า ผลประกอบการ MORE เริ่มกระเตื้องค่าพี/อี เรโช MORE ลดลงเหลือเพียงประมาณ 6 เท่า ทำให้ปัจจัยพื้นฐานหุ้นดูดีขึ้น และอยู่ในข่ายหุ้นเทิร์นอะราวด์ หรือหุ้นที่ผลประกอบการฟื้นตัวซี่งต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจว่า เสี่ยม้อเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังการซื้อขายหุ้น MORE เช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายนหรือไม่ทุกคนเทขายในลักษณะหนีตาย ยอมสละเรือ ยอมตัดความสูญเสีย เพราะไม่รู้ว่า รอบนี้ MORE จะลงไปลึกขนาดไหน จะติดฟลอร์อีกกี่วัน จึงตัดสินใจเผ่นออกดีกว่าราคาหุ้น MORE กำลังถอยร่น และถ้าลงติดฟลอร์อีก ราคาจะใกล้เคียงกับต้นทุนหุ้นที่เสี่ยม้อเข้ามาซื้อเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนที่ราคา 50 สตางค์ และแม้ราคาลงรูดมาติดดินแล้ว แต่ไม่ควรจะมีนักลงทนเป็น “ชาวสวน” เข้าไปซื้อหุ้นสวนเพราะสถานการณ์หุ้น MORE ยังคุกรุ่น ปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์ 4.5 พันล้านบาท ยังไม่รู้ว่า จะมีใครใน MORE เข้าร่วมแก๊งด้วยหรือไม่น่าเห็นใจแทนนักลงทุนที่เข้าไปเล่นหุ้นตัวนี้ จนเสียหายหนักจริงๆ