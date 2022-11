ปปง.อายัดทรัพย์นักธุรกิจดัง เข้าข่ายฉ้อโกงหุ้น MORE

รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งว่า ในวันที่ 21 พ.ย. นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการปปง. ได้ลงนามที่ ย. 195/2565 อายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดชั่วคราว สำหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฏหมายอาญา กรณีการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่พบวอลุ่มสูงผิดปกติจำนวน 1,500 ล้านหุ้น ในช่วงเปิดตลาด(ATO) ที่ราคาหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,400 ล้านบาททั้งนี้พบว่าในวันเกิดเหตุมีนายอภิมุข บำรุงวงศ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งคำสั่งซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากก่อนที่ตลาดฯ จะเปิดทำการ โดยเป็นการส่งคำสั่งซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)​ ประมาณ 11 แห่งแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าหุ้นนายอภิมุข ไม่สามารถชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหุ้น MORE เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงในการลงทุน ส่งผลให้ภาระการจ่ายเงินทั้งหมดตกอยู่กับโบรกเกอร์ที่เป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อหุ้นของ นายอภิมุข ขณะที่ฝั่งผู้ขายมีการตั้งคำสั่งขายลักษณะเหมือนกัน โดยมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 24 รายอย่างไรก็ตาม ปปง.ได้สั่งอายัดทรัพย์สินไว้จำนวน 34 รายการ มูลค่าประมาณ 5,376 ล้านบาทสำหรับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดทั้ง 34 รายการมีรายละเอียดดังนี้เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 405,644,346 ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายชิติพันทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 8,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 78,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายศิริศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 369,800,014 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายสามารถ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 195,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 55,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายประยูร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 145,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 11,600,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอภิชาติ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 15,359,480 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอธิภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 676,760,540 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายชิติพัทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 9,511,892 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายไพศาล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 6,120,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 2,788,930 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนางสาวจิระวรรณ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL) มูลค่า 183,029,978 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายสมนึก ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 2,900,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของบริษัทตงฮั้ว ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 102,587,100 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายปริญญา ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 156,932,198 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายกัลพล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 19,500,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนางสาวอรเก้า ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 432,914,420 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายเอกภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 1,808,720,107 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนางอรพินธุ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 122,939,700 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 7,404,000บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 146,279,945 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายพิเชษฐ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 5,220,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า185,500,250 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) มูลค่า 151, 800 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอิทธิวรรธณ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 131,940,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 2,693,196 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของบริษัท ตงฮั้ว ฯ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 27,777,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายสมนึก ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 14,500,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 39,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 26,639,145 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHS) มูลค่า 13,200,066 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) มูลค่า 7,283,856 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65