ก.ล.ต.จ่อดำเนินคดีอาญา เอเชีย เวลท์-ตลท.เล็งสอบปั่นหุ้น MORE

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท จนได้มีคำสั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราวโดยรายงานข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้ จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทได้ตามความประสงค์ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้าสำหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้สั่งการให้บริษัทงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ด้วย เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีฐานะอยู่เดิม จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (1) (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้นอีกด้วยวานนี้ (18 พ.ย.) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คำสั่งปิดทำการชั่วคราว บล.เอเซีย เวลท์ (AWS) เนื่องจากรายงานของบริษัท ประกอบกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต.เข้าไปตรวจสอบบริษัทร่วมด้วย พบว่ามีการนำเงินในบัญชีของลูกค้าส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปชำระราคาหลักทรัพย์เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวทั้งนี้หลังจากเกิดกรณีการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ที่ผิดปกติ ก.ล.ต.ก็ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วน จึงได้ร่วมประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ลงไปตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างไรก็ดีนอกเหนือจาก บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) แล้วก็ยังไม่พบว่ามี บริษัทหลักทรัพย์แห่งอื่นที่น่าเป็นห่วงนางสาวรื่นวดี กล่าวแต่อย่างไรก็ตาม การนำเงินลูกค้าไปใช้โดยไม่ถูกต้องเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ส่วนจะนำไปถึงความผิดในส่วนอื่น ๆ หรือกฎหมายฉบับอื่นด้วยหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณากันในขั้นตอนต่อไปเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันมี 3 โจทย์ใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่สืบเนื่องจากการซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติ คือแยกจากเรื่องฉ้อโกงที่เป็นไปตามกฎหมายอาญา โดยวานนี้ได้มีการเข้าพบกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เพื่อที่จะขอความร่วมมือสนธิกำลังได้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกติกาหรือไม่อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาทาง ก.ล.ต. ได้มีการเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งทั้ง 3 ข้อ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการไปแล้วช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบให้เกิดความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการผ่านกฎหมาย ก.ล.ต. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษา ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ทำงานแล้วใน 2-3 ประเด็นส่วนการกำกับดูแลของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ก.ล.ต. มีการดูแลอยู่ทั้งหมด 3 มิติ คือ 1.ความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงิน 2.บุคลากร โดยเน้นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญๆ อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน (IC) เป็นต้น และ3.ระบบงาน ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ AWS โดยมีส่วนงานที่สำคัญคือการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำหรับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) เป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวนเพื่อที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบถึงสภาพคล่องของตนเองนั้นมีเพียงพอมากแค่ไหน โดยหากไม่สามารถดำรง NC ไว้ได้ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆต่อไป อาทิ ห้ามขยายการประกอบธุรกิจ ซึ่งโครงสร้างของสูตรคำนวณ NC = สินทรัพย์สภาพคล่อง - หนี้สินรวม - ค่าความเสี่ยง มีข้อสังเกตว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องไม่สามารถนำเป็น NC ได้ และหนี้สินรวมหมายถึงหนี้สินทั้งหมด ยกเว้นหนี้สินด้อยสิทธิ/สัญญาเช่านายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ซึ่งในส่วนของความผิดเรื่องฉ้อโกงบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเบื้องต้นจะมีการนำส่งข้อมูลให้ทันในช่วงบ่าย วันที่ 18 พ.ย.65 ที่ผ่านมาส่วนความผิดกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ (ปั่นหุ้น) ตลท.กำลังเก็บข้อมูลหลักฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)นายภากร กล่าวขณะที่การปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ MORE ตลท.พิจารณาอยู่ทุกวัน เพราะหากกรณีดังกล่าวมีความชัดเจนก็จะมีการเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ จึงอยากให้ผู้ลงทุนและประชาชนมั่นใจระบบของตลาดทุนสำหรับกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าได้สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย เวลท์ (AWS) หยุดการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่าบริษัทนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม ซึ่งจากคำสั่งของ ก.ล.ต. จึงทำให้ตลท.สั่งระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก AWS เป็นการชั่วคราว ในส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะอนุญาตให้เฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เป็นการล้างสถานะที่มีอยู่เดิม จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ในส่วนของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นกับ AWS ได้ แต่ผู้ลงทุนสามารถขอโอนหุ้นที่ฝากกับ AWS ไปฝากยังบัญชีของตนที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นเพื่อซื้อขายต่อได้ กรณีไม่มีบัญชีที่โบรกเกอร์อื่นสามารถโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD ได้ และเมื่อเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปซื้อขายต่อไปส่วนของอนุพันธ์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อปิดสถานะได้เท่านั้น โดยไม่สามารถเปิดสถานะได้ ซึ่งหากลูกค้าปิดสถานะแล้วก็สามารถที่จะขอถอนหลักประกันออกไปได้ตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดสถานะแต่ต้องการโอนไปซื้อขายต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีอยู่ก็สามารถแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุเฉพาะรายบริษัทหลักทรัพย์ AWS เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์อื่นยังให้บริการตามปกติ โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์จะมีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด