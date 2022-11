ตลท.ผนึกกำลัง สมาคม บล. ตามแกะรอยหุ้น MORE พร้อมยกเครื่องรื้อเกณฑ์คุมเทรด

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วง 12.30 น.ที่ผ่านมา โดย ตลท.ระบุว่าได้พบความผิดปกติการซื้อขายหุ้น MORE ในวันที่ 10 พ.ย.65 โดยราคาพุ่งขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด +4.3% จากราคาปิดในวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันสูงถึง 7,143 ล้านบาท ขณะที่ค่าเฉลี่ย 30 วันก่อนหน้าอยู่ที่เพียง 360 ล้านบาท/วัน โดยช่วงเปิดตลาดมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 1,500 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเกือบ 4,300 ล้านบาทโดยลักษณะของการส่งคำสั่งซื้อขายที่ผิดปกติมีหลายประการ ได้แก่1.ตลท.พบฝั่งซื้อหุ้น MORE ผิดปกติมาจากรายเดียว 2.90 บาท/หุ้นผ่านบล.หลายแห่ง2.สมาคม บล.เผยโบรกฯที่เสียหายจากหุ้น MORE เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับ ปอศ.3.ตลท.เปิดรับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกรณีหุ้น MORE ให้โอกาสเปลี่ยนจากจำเลยเป็นพยาน4.ตลท.-สมาคม บล.เตรียมร่วมกับฝ่ายกำกับวางแผนป้องกันเหตุจากกรณีหุ้น MORE5.ตลท.คาดสรุปการตรวจสอบกรณีหุ้น MORE ภายในสัปดาห์นี้6.สมาคมฯ เผยกรณีหุ้น MORE มีโบรกฯฝั่งซื้อราว 10 ราย ฝั่งขายไม่ถึง 10 ราย ความเสียหายยังบอกไม่ได้7.สมาคม บล.เผยรายการต้องสงสัยหุ้น MORE ถูก HOLD ไว้ตามเกณฑ์ ปปง.ยังเบิกเงินไม่ได้8.ตลท.เผยยังไม่มีความชัดเจนปลด SP หุ้น MORE หรือไม่9.ตลท.-สมาคม บล.ยืนยัน "อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ" ซีอีโอ-ผถห.ใหญ่ MORE ไม่เคยติดต่อเข้ามาเจรจา10.ตลท.เตือนนักลงทุนตรวจสอบเงินกองทุนโบรกฯแต่ละแห่งที่ได้รับผลกระทบหุ้น MOREขณะที่ฝั่งซื้อ พบว่า เป็นการส่งคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อเพียง 1 รายผ่านบริษัทสมาชิกหลายแห่งที่ราคา 2.90 บาทในส่วนของฝั่งขายนั้น พบว่า มีการส่งคำสั่งขายเป็นจำนวนมากจากผู้ขายหลายรายที่ระดับราคาใกล้เคียงกับราคาเสนอซื้อ โดยมีจำนวนที่สั่งขายตั้งแต่ประมาณ 70 ล้านหุ้น/ราย ไปจนถึงประมาณ 600 ล้านหุ้น/รายอย่างไรก็ตาม ทันทีเมื่อเปิดตลาดได้เกิดการจับคู่ซื้อขายกับผู้ขายหลายรายผ่านบริษัทสมาชิกหลายแห่ง หลังจากนั้นภายในไม่ถึง 20 นาทีหลังเปิดตลาด ราคาได้ทยอยปรับตัวลงจนไปต่ำสุดที่ Floor ที่ราคา 1.95 บาท และปิดตลาดที่ราคาดังกล่าว โดยฝ่ายกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเตือนบริษัทสมาชิกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากนั้นในวันที่ 11 พ.ย. 65 หลังเปิดการซื้อขายราคาหุ้น MORE เปิด Floor ในทันทีที่ 1.37 บาท แต่มูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลือเพียง 134 ล้านบาท จากกว่า 7,000 ล้านบาทในวันก่อนหน้าอย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการหารือร่วมกับบริษัทสมาชิก และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.65 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายหุ้น MORE เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ โดยจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลพบธุรกรรมส่วนหนึ่งที่ต้องสงสัยที่มีความผิดปกติหลายรายการ จึงได้ระงับธุรกรรมในบัญชีดังกล่าวของลูกค้าระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเป็นหน้าที่ของบริษัทสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนธุรกรรมที่ได้ตรวจสอบแล้วหากไม่พบความผิดปกติ บริษัทสมาชิกก็ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าไปแล้วนอกจากนี้ ตลท.ยังได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้เข้ามาทำการสอบสวนก็ได้มีความคืบหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยในวันนี้บริษัทสมาชิกหลายแห่งก็ได้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) แล้วนายภากร กล่าวอย่างไรก็ตาม จากการเปิดเผยของ ตลท. ยืนยันว่ายังไม่มีความชัดเจนถึงกำหนดที่จะเปิดให้ซื้อขายหุ้น MORE ได้เมื่อใด โดยในเบื้องต้นที่ได้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายเป็นระยะเวลา 3 วันจนถึงวันที่ 18 พ.ย. นี้ขณะเดียวกันในสัปดาห์หน้า ตลท.จะร่วมกับสมาคม บล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยถอดบทเรียนกรณีหุ้น MORE เป็นตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้หลักเกณฑ์หลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหุ้นนายภากร กล่าวขณะที่นายพิเชษฐ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาและหาแนวทางในการอุดช่องโหว่มาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การโอนหุ้นข้ามชื่อที่ในอดีตสามารถทำได้ แต่เมื่อพบว่าเกิดปัญหาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถโอนหุ้นข้ามชื่อได้นายพิเชษฐ กล่าวสำหรับจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีหุ้น MORE มีอยู่ในฝั่งผู้ซื้อหุ้นประมาณ 10 บริษัทหลักทรัพย์ และฝั่งผู้ขายจำนวนต่ำกว่า 10 บริษัทหลัพทรัพย์ ขณะที่มูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างไรก็ตามนายภากร กล่าวยืนยันว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักหักบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ในการชำระราคาหุ้น MORE ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา และไม่ได้เกิดปัญหาใดใดขึ้น แต่ส่วนที่เป็นปัญหาคือผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ด้านนายพิเชษฐ กล่าวว่า ปัจจุบันหุ้นได้ถูกโอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ฝั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว และ เงินได้ถูกโอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ฝั่งขายแล้วเช่นกัน แต่ในรายการต้องสงสัยได้มีการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีดังกล่าวของลูกค้าไว้เพื่อที่จะทำการตรวจสอบ โดยมีบัญชีที่ยังต้องระงับไว้หลักสินบัญชี ขณะที่บัญชีที่ได้รับการดำเนินการตามปกติไปแล้วมีจำนวนกว่า 3,000 บัญชีนายพิเชษฐ กล่าวขณะเดียวกันในส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่านายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE มีข้อเสนอให้ ตลท.เป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อเข้าซื้อหุ้น MORE ที่ถูกอายัดไว้ในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น นายภากร ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับการติดต่อจากนายอมฤทธิ์ เช่นเดียวกับนายพิเชษฐ์ก็เปิดเผยว่าไม่เคยได้รับการติดต่อเช่นกันนายภากร กล่าวขณะที่นายพิเชษฐ กล่าวว่า ไม่ได้มีการห้ามการเจรจา แต่โดยส่วนตัวยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาเจรจาหรือพูดคุยกับใครต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีหุ้น MORE กว้างมากไม่ใช่แค่เพียงบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น แต่จะกระทบไปยังกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เพียงแค่นักลงทุนในหุ้น MORE เท่านั้น แต่เป็นนักลงทุนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ที่จะกระทบด้านความเชื่อมั่นในระบบของตลาดฯ ว่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรูปแบบนี้ได้อย่างไรบ้าง ระบบเคลียริ่งสามารถรองรับได้หรือไม่ , NCR ของบริษัทหลักทรัพย์มีเพียงพอหรือไม่ , ระบบการตรวจสอบความผิดปกติในการลงทุนสามารถทำได้รวดเร็วเพียงพอหรือไม่นายภากร กล่าวทิ้งท้าย