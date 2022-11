ตลท.แขวน SP หุ้น MORE ถึง 18 พ.ย. รอตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายผิดปกติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เห็นควรขึ้นเครื่องหมาย SP หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากหากเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ อาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์



ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักทรัพย์ MORE ได้มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า ต่อมาเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายในวันดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565



แม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวครบถ้วน แต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางรายได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ MORE ที่ผิดปกติดังกล่าว



ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับคำแนะนำว่าการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติ