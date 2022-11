11 โบรกเกอร์บุก ปอศ. ฟันผู้เกี่ยวข้องการซื้อ-ขายหุ้น MORE เสียหายกว่า 4 พันล้าน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ชั้น 9 อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจาก 11 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีหุ้น MORE เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เพื่อตรวจสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ในลักษณะผิดปกติ หลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) และให้หยุดพักการซื้อขาย (SP) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. โดยแจ้งว่าหุ้น MORE มีการซื้อขายวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมาผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้ามูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท ในจำนวนนั้นสร้างความเสียหายแก่บริษัทหลักทรัพย์หลายรายมีมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาทพล.ต.ต.พุฒิเดช เปิดเผยว่า รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยจัดพนักงานสอบสวนแยกสอบปากคำผู้เสียหายแต่ละรายเพื่อรวบรวมข้อมูลพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ย.มีตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท.จิรภพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดพนักงานสอบสวนขึ้นมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีดังกล่าวเกิดความปั่นป่วนกับบรรดาวงการโบรกเกอร์ อย่างมากตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายหุ้นผิดปกติ โดยมีนายอภิมุข บำรุงวงศ์ เป็นผู้ซื้อ ซึ่งสงสัยว่าอาจรู้เห็นกับผู้ขายจนไม่สามารถชำระราคาค่าหุ้นได้ ภาระจ่ายทั้งหมดจะตกอยู่กับโบรกเกอร์ที่ต้องเป็นผู้จ่ายเงินแทนให้ผู้ขาย สำหรับการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดราคาดิ่งฟลอร์ โดยราคาหุ้นปิดที่ระดับ 1.95 ลบไป 0.83 บาท หรือ 29.74% มูลค่าการซื้อขาย 7.16 พันล้านบาท หลังจากมีการตั้งคำสั่งซื้อ ATO หุ้น MORE ที่ระดับราคา 2.90 บาทต่อหุ้นจำนวน 1,500 ล้านหุ้น จากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุดของวัน (Floor)