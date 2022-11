กลุ่มโบรกเกอร์ ร้อง ปอศ.ลากคอมือมืดป่วนหุ้นมอร์

วันนี้ (16 พ.ย.) ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อเวลา 11.00 น. ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE จำนวน 11 บริษัท เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เพื่อขอให้ตรวจสอบเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นในลักษณะผิดหลักการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวพล.ต.ต.พุฒิเดช กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.ได้มอบหมายให้ ทาง บก.ปอศ. รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหลังจากนี้ จะให้ทางพนักงานสอบสวน ทำการแยกสอบปากคำผู้เสียหายแต่ละราย ก่อนนำไปประมวลเรื่องราวร่วมกับพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบพอสมควร เนื่องจากเอกสารข้อมูลต่างๆ มีรายละเอียดค่อนข้างมากรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เข้าร้องเรียนกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.หลังพบความผิดปกติการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ก่อนมีการประสานให้ บก.ปอศ.ช่วยตรวจสอบความผิดปกติ เนื่องจากเชื่อว่า ธุรกรรมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE เป็นจำนวนมาก ในราคาสูงผิดปกติ และอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากต่อมาทาง พล.ต.ท.จิรภพ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดพนักงานสอบสวนขึ้นมาดำเนินการทันที เนื่องจากเกิดความปั่นป่วนกับบรรดาวงการ “โบรกเกอร์” เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการซื้อขายหุ้นของของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น MORE ที่พบมีการซื้อขายหุ้นผิดปกติ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย จนภาระการจ่ายเงินทั้งหมดต้องตกไปอยู่กับโบรกเกอร์ที่เป็นผู้จ่ายเงินแทนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดราคาดิ่งฟลอร์ โดยราคาหุ้นปิดที่ระดับ 1.95 ลบไป 0.83 บาท หรือ 29.74% มูลค่าการซื้อขาย 7.16 พันล้านบาท หลังจากมีการตั้งคำสั่งซื้อ ATO หุ้น MORE ที่ระดับราคา 2.90 บาทต่อหุ้นจำนวน 1,500 ล้านหุ้น จากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุดของวัน (Floor) ด้วย