ปิด บล.เอเชีย เวลท์..ชนวน BROKER RUN / สุนันท์ ศรีจันทรา

สร้างความสั่นสะเทือนให้วงการโบรกเกอร์อีกครั้ง ซ้ำเติมผลกระทบจากธุรกรรมการซื้อขายผิดปกติหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MOREปฏิบัติการฉาวโฉ่ โดยการโยนคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE จำนวน 1531.77 ล้านหุ้น ในราคา 2.90บาท วงเงินรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท เพื่อสูบเงินออกจากโบรกเกอร์ สร้างความระส่ำระสายให้บริษัทโบรกเกอร์หลายแห่ง ซึ่งสภาพคล่องอยูในภาวะปริ่มน้ำ โดยเฉพาะโบรกเกอร์รายเล็กๆ ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายธนาคารพาณิชย์การนำเงินชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น MORE โอนไปสำนักหักบัญชี เพื่อชำระให้นักลงทุนที่ขายหุ้น MORE โบรกเกอร์รายเล็กก็เหนื่อยชนิดหืดขึ้นคอพอแล้วแต่ถูกลูกค้าถอนหลักประกัน เงินไหลออก และถูกลูกค้าย้ายบัญชีไปอยู่กับโบรกเกอร์รายอื่นอีก จึงต้องเหนื่อยกับการรับมือสถานการณ์ เพื่อประคับประคองตัวให้รอดบล. เอเชียท์ เวลท์ มีกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRU ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มเผอิญโชค ถือหุ้นใหญ่ใน TRU กว่า 70% ของทุนจดทะเบียนแต่ไม่มีใครรู้ว่า เกิดความผิดพลาดอย่างไร บล.เอเชีย เวลท์ จึงนำเงินของลูกค้าจำนวน 157.99 ล้านบาท นำไปโอนให้สำนักหักบัญชี เพื่อนำไปโอนจ่ายให้นักลงทุนที่สั่งขายหุ้นอีกทอดเงินค่าชำระราคาค่าขายหุ้น 157.99 ล้านบาท น่าจะเป็นเงินที่ลูกค้าขายหุ้น MOREความตื่นตระหนกจะตามมา จนนำไปสู่วิกฤต BROKER RUNBANK RUN หมายถึง คนแห่วิ่งไปที่แบงก์ และถอนเงินออกไป ซึ่งแบงก์ไหนเจอสถานการณ์ BANK RUN อาจเอาตัวไม่รอดสำหรับ บล.เอเชีย เวลท์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งให้นำเงินมาคืนลูกค้าตามเวลาที่กำหนดนั้น เชื่อว่าเงิน 157.99 ล้านบาท ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับกลุ่ม TRUแต่การปิด บล.เอเชีย เวลท์ กำลังตอกย้ำให้นักลงทุนหวั่นไหวในฐานะโบรกเกอร์ขนาดเล็ก และอาจวิ่งไปขอถอนเงินออกก็ได้โบรกเกอร์เล็กที่เป็นเหยื่อ ปฏิบัติการปล้น 4.5 พันล้านบาท ผ่านธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE ใครจะอยู่หรือจะไป สัปดาห์หน้าคงรู้กัน