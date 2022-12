เลิกเสียทีหุ้นปั่น..หุ้นขายฝัน / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นอันตราย หุ้นที่มีความเสี่ยงลักษณะเดียวกับหุ้น MORE ยังผสมปนเปในตลาดหุ้นจำนวนนับร้อยบริษัท และทำให้นักลงทุนที่พลัดหลังเข้าไปกลายเป็นเหยื่อได้ ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเก็งกำไรหุ้นเก็งกำไรยอดนิยม มักเป็นหุ้นขนาดเล็ก ราคาขึ้นลงอย่างร้อนแรง แต่ผลประกอบการย่ำแย่ หลายบริษัทผลดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องหลายปีเช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่ม MORE ไม่ว่าจะเป็นหุ้น บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ COMAN หรือหุ้น บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP ซึ่งผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องนอกจากนั้น หุ้นเก็งกำไรบางส่วน ไม่สามารถคำนวณหาราคาที่เหมาะสม เพราะไม่มีค่าพี/อี เรโช ไม่เคยจ่ายเงินปันผล ไม่อาจคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการได้และหุ้นเก็งกำไรอีกส่วนหนึ่ง มีค่าพี/อี เรโชสูงลิบลิ่ว ระดับหลายร้อยเท่า หรือแตะระดับพันเท่า ซึ่งควรจะเป็นหุ้นที่ถูกปล่อยทิ้งให้ตายซากหลอกล่อแมลงเม่าให้แห่เข้าไปซื้อขายเก็งกำไรนอกจากนั้นยังมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกูรูหุ้นสายสีเทา ออกมากระตุ้นหรือเชียร์ให้นักลงทุนเข้าไปเล่น รวมทั้งการปล่อยข่าวลือผ่านสื่อต่างๆ เพื่อปั่นราคาหุ้นนักลงทุนที่ตามแห่เก็งกำไรหุ้นร้อน ส่วนใหญ่รู้ว่า กำลังเล่นหุ้นที่มีพฤติกรรมปั่น รู้ว่ากำลังพาตัวเองเข้าไปเสี่ยง แต่เพราะความอยากได้ คิดว่ารวดเร็วพอ ขายหุ้นออกได้ทันหายนะจากหุ้นปั่น เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นักลงทุนนับหมื่นนับแสน ต้องหมดเนื้อหมดตัว เดินออกจากตลาดหุ้นอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะหลงผิดเข้าไปเล่นหุ้นปั่นโศกนาฏกรรมจากหุ้น MORE ซึ่งทำให้นักลงทุนรายย่อยกว่า 6 พันรายย่อยยับ อาจปลุกให้นักเก็งกำไรทั้งหลาย ล้มเลิกความคิดที่จะรวยจากหุ้นปั่น หันหลังจากหุ้นร้อนเพราะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันใดวันหนึ่งอาจวายวอดจากหุ้นปั่นโจรตลาดหุ้นในคราบนักลงทุนขาใหญ่ หรือในคราบผู้บริหารจดทะเบียน ไม่มีช่วงเวลาเว้นวรรค แต่คิดวางแผนหลอกต้ม ปล้นเงินนักลงทุนตลอดเวลา