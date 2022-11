MORE ฟื้นขึ้นจากหลุม / สุนันท์ ศรีจันทรา

MORE ถูกถล่มลง หลังการซื้อขายหุ้นที่มีลักษณะอำพราง ช่วงเปิดการซื้อขายหรือ ATO วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท จนราคาลงมาปิดที่ 1.95 บาท หรือลงติดฟลอร์เป็นวันแรก ติดฟลอร์อีก 4 วันต่อมาและการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน MORE ทำท่าจะย่ำแย่ต่อ เพราะเปิดการซื้อขายที่ราคา 34 บาท ติดฟลอร์เป็นวันที่ 6 แต่มีแรงซ้อทะลักเข้ามา จนราคาหุ้นดีดตัวขึ้นผลกระทบจากความตื่นตระหนกจากการซื้อขายหุ้น MORE และถือเป็นปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายนเริ่มจางลงแล้ว หลังจากหุ้นลงมา 5 ฟลอร์ติด จนกลายเป็นหุ้นที่สร้างสถิติใหม่ในความตกต่ำสุดขีดของตลาดหุ้นราคาหุ้นที่ดีดกลับแรงในวันพฤหัส เกิดจากการเก็งกำไรล้วนๆ โดยนักลงทุนเฝ้าหาจังหวะเข้ามาเล่นหุ้น MORE หลายวันแล้ว และประเมินกันว่า ฟลอร์ที่ 6 หรือราคาที่ 34 บาท เป็นช่วงเวลาที่น่าเข้าไปเสี่ยง หรือน่าเล่นวัดดวงเมื่อติดฟลอร์ที่ 6 จริง นักเก็งกำไรจึงเข้าไปช้อน จนเกิดสัญญาณการกลับตัวของหุ้น MORE กระตุ้นให้นักเก็งกำไรตามแห่เข่ไปซื้อขายกันฝุ่นตลบแต่การซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน หุ้น MORE ก็กลับสู่ความสงบ ราคาไม่เคลื่อนไหวร้อนแรง มูลค่าการซื้อขายเบาบางลง และไม่อาจประเมินทิศทางราคาในระยะสั้นได้ค่า พี/อี เรโช ที่ต่ำ จึงไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง นอกจากนั้น นักลงทุนยังเฝ้าติดตามผลการสอบสวนของตำรวจ เพื่อหาผู้ที่ร่วมขบวนการซื้อขายหุ้น MORE ที่ไม่สุจริตอยู่และต้องไม่ลืม การประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้น MORE ของ บริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอีกสระ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และให้ราคาหุ้นยุติธรรมอยู่ที่ 19-20 สตางค์เท่านั้นแม้ MORE จะลุกขึ้นมาจากหลุมแล้ว แต่มีโอกาสกลับลงหลุมอีกครั้งได้เหมือนกัน