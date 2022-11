วอลุ่มซื้อขายหุ้นหด..โบรกเกอร์เล็กเสี่ยงตาย / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นปั่นที่เป็นตัวสร้างวอลุ่มให้โบรกเกอร์ จะอยู่ในสภาพที่คายซาก





มูลค่าซื้อขายวันศุกร์ที่ผ่านมา ซบเซามาก เคาะซื้อเคาะขายกันเพียง 36,767.60 ล้านบาท และถือเป็นตัวเลขตกต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี นับจากวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีวอลุ่มซื้อขายเพียง 29,564 ล้านบาทจำนวนนักลงทุนเมื่อสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2.31 ล้านราย โดยไม่นับบัญชีที่เปิดซ้ำกัน ส่วนมูลค่าซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันปี 2564 มีจำนวน 93,845.64 ล้านบาท และ 10 เดือนแรกปีนี้ มูลค่าซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวัน 80,208 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม เมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน มูลค่าซื้อขายหุ้นลดลง ต่อเนื่อง เหลือวันละ 6 หมื่นล้านบาท 5 หมื่นล้านบาท และ 4 หมื่นล้านบาท จนวันศุกร์ที่ผ่านมาลดฮวบเหลือเพียง 3.67 ล้านบาทสาเหตุที่มูลค่าซื้อขายหุ้นแฟ่บลง เกิดจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเป็นช่วงปลายปี ซึ่งนักลงทุนชะลอการซื้อขาย โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ตลาดอยู่ในช่วงขาดแคลนปัจจัยชี้นำนอกจากนั้นยังมีผลกระทบที่แทรกซ้อนเข้ามา จากหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งตกเป็นข่าวฉาวโฉ่ กรณีการซื้อขายหุ้น MORE ช่องเปิดการซื้อขายหรือ ATO จำนวน 1,531.77 ล้านหุ้น เมื่อเช้าวันพหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งเข้าข่ายพฤติกรรมอำพราง เพื่อสูบเงินจากโบรกเกอร์ และอยู่ระหว่างการสอบสวนขบวนการที่อยู่เบื้องหลังและโบรกเกอร์ยังระมัดระวังการปล่อยวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์หรือวงเงินมาร์จิ้นกับหุ้นร้อน และบางแห่งระงับวงเงินมาร์จิ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายด้วยระบบ ROBOT ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 40% ของมูลค่าซื้อรวมของตลาด อาจชะลอการซื้อขาย เพราะหุ้นเก็งกำไรตัวเล็ก นักลงทุนเลิกเล่น วอลุ่มน้อยROBOT จึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อขายหากินจากส่วนต่างราคาแต่เมื่อถูกตัดวงเงินมาร์จิ้น นักเก็งกำไรมีอำนาจการซื้อลดลง ขณะที่รายย่อยส่วนหนึ่งเข็ดขยาดกับการเล่นหุ้นตัวเล็ก กลัวหมดเนื้อหมดตัวเหมือนนักเก็งกำไรที่หลงไปเป็นเหยื่อยหุ้น MORE จึงพากันหันหลังให้หุ้นร้อนวอลุ่มการซื้อขายหุ้นมีแนวโน้มจะหดวูบลง ตลาดหุ้นจะกลับสู่ความซบเซา และมูลค่าซื้อขายจะสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น โดยเดาะซื้อขายกันวันละไม่กี่หมื่นล้านบาทวอลุ่มซื้อขายที่พุ่งวันละเฉียด 1 แสนล้านบาท ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังช่วยให้โบรกเกอร์ประมาณ 40 บริษัท พออยู่กันได้ส่วนโบรกเกอร์รายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในอันดับต้นๆ เบิกบานสำราญใจ เพราะกำไรงามๆจากค่าต๋งอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการเก็งกำไรที่เปลี่ยนไป หลังจากโศกนาฏกรรมหุ้น MORE จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยปลอดภัยขึ้น การเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่งจะลดลงหุ้นร้อนที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายปั่น จะถูกจำกัดวงเงินมาร์จิ้น นักลงทุนจะไม่เก็งกำไรเกินตัว หรือเกินวงเงินลงทุนที่มีอยู่วอลุ่มซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ทรุดฮวบเหลือเพียง 3 หมื่นบ้านบาทเศษ โบรกเกอร์ทั้งใหญ่และเล็ก มีเสียวแน่ และต้องเตรียมตัวรับมือด่วนนักลงทุนก็ต้องระวังตัวเหมือนกัน เพราะหุ้นกำลังย้อนยุคสู่ความเงียบเหงาซบเซา และเกิดขึ้นมาแล้วในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา