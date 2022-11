จุดจบ “อภิมุข บำรุงวงศ์” หัวโจกปล้น MORE / สุนันท์ ศรีจันทรา

บุคคลที่มีชื่อเสียงแวดวงตลาดหุ้น และถูกพาดพิงว่า เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายพิสดารหุ้น MORE โดยตกอยู่ในข่ายผู้ถูกจับตาว่า ร่วมขบวนการ ประกอบด้วยนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเสี่ยม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE สัดส่วน 23.69% ของทุนจดทะเบียน และนายเอกภัทร พรประภา หรือไฮโซคิมยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนในการปล้นเงินก้อนมหึมาจากโบรกเกอร์มีข่าวลือว่า ตัวแทนหรือนอมินีที่เปิดบัญชีไว้กับโบรกเกอร์ประมาณ 20 แห่ง และรับใบสั่งขายหุ้น MORE ช่วง ATO หลายคนเผ่นหนีไปแล้วแต่นายอภิมุขยังอยู่สู้กับกระแสลบที่พุ่งเข้าใส่นายอภิมุขลาออกจากบริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทยมาหลายปีแล้ว หันมาเป็นนักลงทุนเต็มตัว และชักชวนนักลงทุนให้ร่วมลงทุนซื้อขายหุ้น โดยอ้างว่า จะได้รับผลตอบแทนสูง ซึ่งมีนักลงทุนส่วนหนึ่งฝากเงินให้บริหารจัดการลงทุนไม่รู้ว่า ความร่ำรวยของนายอภิมุขมาจากแหล่งใด แต่ภายในเวลาไม่กี่ปี มีเงินนับพันล้านบาท ล่าสุดไม่กี่วันก่อนตกเป็นข่าวฉาวโฉ่ เพิ่งอวดความร่ำรวยพร้อมไฮโซคิม โดยสะสมรถซุปเปอร์คาร์มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาทหุ้น MORE จำนวนประมาณ 500 ล้านหุ้น ต้องนำไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นหรือมาร์จิ้นกับโบรกเกอร์ประมาณ 11 แห่ง และหุ้นอีกจำนวนกว่า 1,500 ล้านหุ้น จะต้องกระจายให้นอมินีถือไว้ เพื่อรอคำสั่งขายผ่านโบรกเกอร์ประมาณ 20 แห่งถ้านายอภิมุขรู้จักพอ ชะตากรรมคงไม่ต้องเสี่ยงกับคุกตาราง แต่เพราะไม่รู้จักพอ แม้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วก็ตาม แผนปล้นเงินโบรกเกอร์ 4.5 พันล้านบาทจึงเกิดขึ้นส่วนจะมีเสี่ยหุ้นคนไหน ไฮโซคนใดร่วมขบวนการด้วยหรือไม่ จากนี้เป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่จะสืบสวนสอบสวนเพราะคำสั่งขายหุ้น MORE ช่วง ATO จำนวน 1,531.77 ล้านหุ้น ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง) สั่งระงับ ในวงเงินที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปส่วนคำสั่งซื้อหุ้น MORE เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยนายอภิมุขเบี้ยวการชำระค่าซื้อหุ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า ปฏิบัติการหลอกกินเงินโบรกเกอร์ครั้งนี้ นายอภิมุขคิดการใหญ่เกินไป มองโลกสวยเกินไป คิดวาจะได้เงินก้อนโตมาง่ายๆ และกล้าเกินเด็กวัย 30 ปีเศษเพราะไม่กลัวความผิด ไม่กลัวชะตาชีวิตจะเปลี่ยน ไม่ตระหนักถึงคุกตารางแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้ว และประวัติศาสตร์ไม่มีคำว่า "ถ้า” ที่จะพลิกประวัติศาสตร์ได้คำสั่งซื้อขายหุ้น MORE เช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน คงจะมีการฟ้องร้องตามมาวุ่นวายหลายสิบคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา มีทั้งนักลงทุนฟ้องโบรกเกอร์ที่ไม่ชำระค่าขายหุ้น และโบรกเกอร์ฟ้องนักลงทุนที่เบี้ยวชำระค่าซื้อหุ้น