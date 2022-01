จบข่าว XPG / สุนันท์ ศรีจันทรา

เคทีซีเปิด 2 โมเดลลุยธุรกิจปี 65 ลุ้นดันกำไรนิวไฮกว่า 6 พันล้าน

เคทีซีพร้อมเดินเครื่อง หวังดันพอร์ตเกินแสนล้านบาท สร้างกำไรนิวไฮระลอกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 ปักธงสองโมเดลธุรกิจขับเคลื่อนอนาคต (New S Curve) บนเส้นทางใหม่ (New Voyage) 1. “MAAI By KTC” ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้บริการด้านลอยัลตี้แพลทฟอร์