“น้องพิ้งค์” ล้ม “โทโมกะ” มือ 9 โลก ทะลุ 8 คน แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส

“น้องพิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 36 ของโลก ดีกรีแชมป์เยาวชนโลก 2023 ระเบิดฟอร์มเก่งโค่น โทโมกะ มิยาซากิ มือ 9 ของโลก อดีตแชมป์หญิงเดี่ยว เยาวชนโลก ปี 2022 และมือ 4 ของรายการ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-10 และ 21-13 ในรอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา
“น้องพิ้งค์” ปลดล็อคเอาชนะ โทโมกะ มิยาซากิ ได้เป็นครั้งแรก หลังก่อนหน้านี้ เจอกันมา 4 ครั้ง แพ้รวด โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศ “น้องพิ้งค์” จะเข้าไปดวลกับ เหงียน ธุย ลินห์ มือ 21 ของโลก จากเวียดนาม ที่พลิกล็อคเอาชนะ ชิว ปินเชียน มือ 14 ของโลก จากไต้หวัน มาได้ 2-0 เกม 21-17, 23-21 ในรอบ 16 คนสุดท้าย
ด้านประเภทชายเดี่ยว “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 44 ของโลก พลิกเอาชนะ ลี ซี เจีย มือ 114 ของโลก และเจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิก 2024 จากมาเลเซีย 2-1 เกม 15-21, 21-17 และ 21-8 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปดวล ลัคยาห์ เซน มือ 12 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 33 ของโลก ต้านความแข็งแกร่งของ เฉิน ถัง เจี๋ย กับ โต๊ะ อี้ เว่ย คู่มือ 4 ของโลก จากมาเลเซีย ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 12-21, 18-21
ประเภทหญิงคู่ “แพท” หทัยทิพย์ มิจาด กับ “กัสจัง” ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 59 ของโลก พ่าย อาเมเลีย ปราติวี ที่หันมาจับคู่กับ ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดันติ คู่มือ 269 จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 17-21 และ 14-21 ตกรอบสองไป