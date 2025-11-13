“รัชนก”? ออกแรงแค่ 29 นาที ต้อนสาวไต้หวันเข้า 16 คนแบดมินตันคุมาโมโตะฯ

การแข่งขันแบดมินตัน คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวมราว 15 ล้านบาท ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12 พ.ย. 68 เป็นการแข่งขันรอบแรก หรือรอบ 32 คน ซึ่งผลของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจ มีดังนี้
หญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 9 ของโลก และมือ 3 ของรายการ โชว์ฟอร์มเด็ดขาด ออกแรงแค่ 29 นาที ต้อน ยี่ เอ็นเซี๊ยะ มือ 98 ของโลก จากไต้หวัน ไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 เกม 21-9, 21-8 ผ่านเข้าสู่รอบสอง หรือ 16 คน ไปดวล จาง ไบเหวิน มือ 25 ของโลก จากสหรัฐฯ
ส่วน “น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 36 ของโลก ลงสนามรอบแรก เจอของแข็ง โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 32 ของโลก และอดีตแชมป์โลกจากญี่ปุ่น ซึ่ง ”น้องพิ้งค์“ ต้านไม่อยู่ พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 19-21, 21-15, 12-21
ขณะที่ "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 16 ของโลก และมือ 6 ของรายการ พลาดท่าแพ้ให้กับ นี คาเดก ดินดา อมาตยา ปราติวี่ จากอินโดนีเซีย ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 15-21, 21-13, 21-23
ชายเดี่ยว "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 48 ของโลก เอาชนะ โมห์ ซากิ อุบาอิดิลลาห์ มือ 49 ของโลก จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 17-21, 21-19, 21-10 "อิคคิว" ผ่านเข้ารอบสองไปพบ โจว เทียนเฉิน มือ 9 ของโลก และมือวางอันดับ 2 ของรายการ จากไต้หวัน
ส่วน "กัน" กันตภณ หวังเจริญ มือ 56 ของโลก แพ้ให้กับ เคนตะ นิชิโมโตะ มือ 13 ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 13-21, 13-21
ประเภทชายคู่ "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ พ่าย ทาคูมิ โนมูระ กับ ยูอิชิ ชิโมกามิ คู่มือ 33 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 21-23, 14-21
ขณะเดียวกัน “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ยังจับคู่กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ลงแข่งขันในประเภทคู่ผสม โดย “บาส-เฟม” คู่มือ 3 ของโลก ซึ่งเป็นคู่มือ 1 ของรายการ และยังเป็นแชมป์เก่า เอาชนะคู่แข่งจากเจ้าถิ่น ฮารุกิ คาวาเบะ และ โกโกนะ อิชิกาวา คู่มือ 161 ของโลก 2-0 เกม 21-17, 21-10