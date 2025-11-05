”น้องพิ้งค์“ ทะลุ 16 คนขนไก่โคเรียมาสเตอร์ส 2025

การแข่งขันแบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2025 รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7,800,000 บาท ที่เมืองอิคซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบแรก (32 คน/คู่) ซึ่งมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันด้วย
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 37 ของโลก และมือวางอันดับ 6 ของรายการ โชว์ความเด็ด ตบเอาชนะ หว่อง หลิงชิง มือ 64 ของโลก จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบ 2 หรือ 16 คนสุดท้าย ไปพบกับ ยู เอ ยอน มือ 294 ของโลก จากเกาหลีใต้
ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยรายอื่นๆที่ลงสนามในรอบแรก มีดังนี้ ประเภทคู่ผสม "โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 150 ของโลก เอาชนะ นีล ยากูระ กับ แคทเธอริน ชอย คู่จากแคนาดา 2-0 เกม ด้วยสกอร์ 21-16, 21-16 ภูวนัตถ์ กับ เบญญาภา ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ โล บิงคุน กับ โนราคิลาห์ ไมซาราห์ คู่มือ 112 ของโลก จากมาเลเซีย
ขณะที่คู่ผสมไทยอีกคู่ ต้นคิด แซ่เฮ้ง กับ ต้นรัก แซ่เฮ้ง คู่มือ 264 ของโลก พ่าย โป ขิหยาง กับ หลิน หวังชิง คู่จาก ไต้หวันได้ 0-2 เกม 9-21 และ 10-21 ตกรอบแรก ด้านชายเดี่ยว “กัน" กันตภณ หวังเจริญ มือ 53 ของโลก แพ้ ซู ลี่หยาง มือ 39 ของโลก จากไต้หวัน 0-2 เกม 9-21, 9-21