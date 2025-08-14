จอร์ชชี ดวงมณี ผลงานเยี่ยมเข้ารอบ 32 คนกอล์ฟ ยูเอส อเมเจอร์

จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย ยังคงทำผลงานเยี่ยมเดินหน้าเข้าสู่รอบ 32 คนสุดท้ายในศึก ยูเอส อเมเจอร์ 2025 ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ (เลค คอร์ส และ โอเชียน คอร์ส) พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐฯ ได้สำเร็จ
รายการ ยูเอส อเมเจอร์ เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยที่ผ่านมามีโปรชื่อดังหลายรายเคยผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วอย่าง ไทเกอร์ วู้ดส์ ที่เคยได้แชมป์สามสมัยติดระหว่างปี 1994-96
จอร์ชชี ดวงมณี มือดับ 54 ของโลก ในระดับสมัครเล่น ลงเล่นแบบแมตช์เพลย์รอบ 64 คนสุดท้ายเมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เจอกับ คล้าร์ก ฟาน กัลเล่น นักกอล์ฟอเมริกัน ก่อนเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 4 อัพขณะที่เหลือ 3 หลุม
ส่วน พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟไทยอีกราย พลาดตกรอบ 64 คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายหลังพบกับ รินทาโร่ นากาโนะ นักกอล์ฟญี่ปุ่น ก่อนที่จะโดนคู่แข่งเฉือนชนะไป 1 อัพ
สำหรับการเล่นรอบ 32 คนสุดท้าย จอร์ชชี ดวงมณี จะเข้าไปเจอกับ ทิม ไวเดอเมเยอร์ นักกอล์ฟเยอรมัน เวลา 10.20 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 ส.ค. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยหากชนะก็จะเล่นรอบ 16 คนสุดท้ายต่อในวันเดียวกัน