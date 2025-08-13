จอร์ชชี ดวงมณี ทะลุรอบ 64 คนกอล์ฟ ยูเอส อเมเจอร์

จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย ทำผลงานเยี่ยมเดินหน้าเข้าสู่รอบ 64 คนในศึก ยูเอส อเมเจอร์ 2025 ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ (เลค คอร์ส และ โอเชียน คอร์ส) พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐฯ ได้สำเร็จ
จอร์ชชี ดวงมณี มือดับ 54 ของโลก ในระดับสมัครเล่น ตีวันแรกเข้ามา 3 โอเวอร์พาร์ 73 ก่อนที่จะระเบิดฟอร์มในการเล่นรอบสองเมื่อวันอังคารที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ด้วยการทำ 1 อันเดอร์พาร์ 69 ส่งผลให้สกอร์รวมสองวันอยู่ที่ 2 โอเวอร์พาร์ 142
จอร์ชชี ดวงมณี จบอันดับ 23 ร่วมกับ พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟไทย ทำให้ทั้งคู่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 64 คนวันพุธที่ 13 ส.ค. ส่วน รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ทำสกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 150 ไม่ผ่านเข้ารอบ ขณะที่ เพรสตัน สเตาท์ โปรเจ้าถิ่น ทำสกอร์ดีสุด 8 อันเดอร์พาร์ 132
สำหรับการเล่นรอบ 64 คนสุดท้ายจะเล่นกันแบบดวลตัวต่อตัว โดย จอร์ชชี ดวงมณี จะเจอกับ คล้าร์ก ฟาน กัลเล่น นักกอล์ฟอเมริกัน และจะเริ่มออกรอบ 11.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันพุธ ส่วน พงศภัค เหล่าภักดี จะพบกับ รินทาโร่ นากาโนะ นักกอล์ฟญี่ปุ่น เวลา 10.40 น.
ทั้งนี้ จอร์ชชี ดวงมณี ไม่ได้มาจากแค่เฉพาะความสามารถ และพรสวรรค์ของเขาเท่านั้น แต่ส่วนที่สำคัญยิ่งนั้นมาจากการเตรียมพร้อมที่ดีของครอบครัว และหนึ่งในการเตรียมตัวที่ดีที่สุดของเขามาจากที่ปรึกษาการวางแผนการเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ จากบริษัท AR Consulting เริ่มตั้งแต่การวางแผนการเล่นกอล์ฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับเยาวชน จน รับทุนกอล์ฟเข้ามหาวิทยาลัย และการวางแผนเข้าไปเล่นในระดับอาชีพและเรื่องสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนเป็นหลัก
