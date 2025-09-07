"พิชฌามลณ์" คว้าแชมป์แรกรอบ 2 ปี "รุษฐนภัค-เบญญาภา" ซิวคู่ผสมไชนา มาสเตอร์ส

รุษฐนภัค อูปทอง / เบญญาภา เอี่ยมสอาด และ พิชฌามลณ์ โอภาทนิพัทธ์ นักแบดมินตันของไทย คว้าแชมป์รายการ ไชนา มาสเตอร์ส ที่ประเทศจีน ประเภทคู่ผสม และหญิงเดี่ยว ตามลำดับ
ศึกแบดมินตันระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 100 รายการ ไชนา มาสเตอร์ส ณ สนามเป่าจี ซิตี ยิมเนเซียม เมืองเป่าจี ชิงเงินรางวัลรวม 110,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 3.5 ล้านบาท) วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ปรากฎว่า รุษฐนภัค อูปทอง / เบญญาภา เอี่ยมสอาด มือ 8 รายการ ชนะ จู อี้จุน / หลี่ เฉียน มือ 5 รายการ 21-17, 21-16 เวลารวม 36 นาที รับเงินรางวัลรวมกัน 8,690 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 278,000 บาท)
รุษฐนภัค วัย 25 ปี ครองแชมป์ที่ 3 ของอาชีพ ต่อจากที่ไต้หวัน กับ แคนาดา โดยจับคู่กับ เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ ขณะที่ เบญญาภา วัย 23 ปี สัมผัสแชมป์ประเภทคู่ผสมครั้งแรก หลังกวาด 7 แชมป์ประเภทหญิงคู่กับ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ตลอดอาชีพ
ประเภทหญิงเดี่ยว พิชฌามลณ์ โอภาทนิพัทธ์ มือ 49 ของโลก ดวลฝีมือกับ เจิ้ง ซิน หยาน แบบต้องลุ้นคะแนนต่อคะแนน 2 เกมแรก ก่อนสกอร์ทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเกม 3 เอาชนะไป 21-16. 18-21. 21-7 เวลารวม 57 นาที
ส่งผลให้ พิชฌามลณ์ วัย 18 ปี คว้าแชมป์บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ระดับซูเปอร์ 100 รายการที่ 2 ตลอดอาชีพ ต่อจาก มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2023 รับเงินรางวัล 8,250 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 264,000 บาท)