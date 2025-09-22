"ม.กรุงเทพธนบุรี"สุดปลื้ม "บาส เดชาพล"ลูกศิษย์ผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันโลกสร้างชื่อเสียงสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) โดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี และ (สส.ดร๊าฟ) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมแสดงความยินดี ภูมิใจอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ "น้องบาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่สามารถคว้าแชมป์ระดับโลกเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้ ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส 2025” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ประเภทคู่ผสม “บาส-เฟม” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 4 ของโลก โชว์ฟอร์มเหนือชั้นด้วยการเอาชนะคู่มืออันดับ 3 ของโลกจากมาเลเซีย เฉิน ตัง เจี๋ย - โต๊ะ อี้ เว่ย ไปได้อย่างสวยงาม 2 เกมรวด 21-8, 21-17 คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลรวม 92,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.94 ล้านบาท
ชัยชนะครั้งนี้ เป็นแชมป์ที่ 4 ของปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ เดชาพล เคยคว้าแชมป์มาแล้วจากรายการ:
คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2024 (ระดับ Super 500)
ไซเอ็ด โมดิ อินเดีย 2024 (ระดับ Super 300)
มาเลเซีย โอเพ่น 2025 (ระดับ Super 1000)
และล่าสุด หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 (ระดับ Super 750)
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี กล่าวว่า
> “น้องบาสไม่เพียงแต่เป็นนักศึกษา ป.เอก ที่มีวินัยและมุ่งมั่นในการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นขยันซ้อม กล้าลงมือทำ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เราทุกคนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรู้สึกภูมิใจในตัว"น้องบาส"อย่างยิ่ง และจะเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”
ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า
“การแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่า หากมีระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสนับสนุนอย่างรอบด้าน ประเทศไทยสามารถสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพออกสู่เวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน คือพลังของการศึกษาและการสนับสนุนที่ถูกทางด้วย”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ ยืนยันเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกีฬา โดยมุ่งมั่นหวังสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการแสวงหาความสำเร็จอย่างมีคุณภาพอีกด้วย