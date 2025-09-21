"เดชาพล-ศุภิสรา" คู่ผสมไทยคู่แรก คว้าแชมป์ไชนา มาสเตอร์ส

เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน นักแบดมินตันความหวังของไทย เอาชนะ เฉิน ตัง เจี๋ย / โต๊ะ อี้ เว่ย จาก มาเลเซีย 2 เกมรวด คว้าแชมป์รายการ ไชนา มาสเตอร์ส ที่เสิ่นเจิ้น อารีนา ประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน
คู่ผสมของ ไทย เริ่มต้นดุดันและไหลลื่นกว่า ทั้ง ศุภิสรา ตามประกบหน้าเน็ตรวดเร็ว และ เดชาพล ตบลูกหนักหน่วงรุนแรง จึงปิดเกมแรกแบบขาดลอย 21-8
เกม 2 สู้กันแบบสูสีกว่าเดิม ผลัดกันรุก-รับ โดยไม่มีฝ่ายใดยอมยกง่ายๆ แต่ฝ่าย เฉิน ตัง เจี๋ย / โต๊ะ อี้ เว่ย มือ 3 รายการ ออกลูกขาดแบบความละเอียด ทำให้ เดชาพล / ศุภิสรา มือ 4 รายการ ปิดแมตช์ 21-17 เวลารวม 34 นาที
จบแมตช์ เดชาพล/ศุภิสรา ซิวโทรฟีบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ครั้งที่ 6 นับตั้งแต่จับคู่กัน และครั้งที่ 4 เฉพาะฤดูกาล 2025 รับเงินรางวัล 85,100 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 2.7 ล้านบาท)
นอกจากนี้ เดชาพล / ศุภิสรา ยังเป็นแชมป์ประเภทคู่ผสมต่างชาติคู่แรก หลังนักกีฬาเจ้าภาพกวาดเรียบตั้งแต่ปี 2005