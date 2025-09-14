"พณิชพล" ตบฝรั่งเศส 2 เกมรวด ซิวขนไก่เวียดนามฯ

พณิชพล ธีระรัตน์สกุล นักแบดมินตันความหวังของไทย เอาชนะ อเมาด์ แมร์เคิล จาก ฝรั่งเศส 2 เกมรวด คว้าแชมป์รายการ เวียดนาม โอเพน ที่ประเทศเวียดนาม
ศึกแบดมินตันระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 100 รายการ เวียดนาม โอเพน ณ สนาม เหงียน ดู สเตเดียม ชิงเงินรางวัลรวม 110,000 เหรียญสหรัฐ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยว
เกมแรกต่างฝ่ายต่างผลัดกันตบอย่างดุเดือด กระทั่ง พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 8 รายการ ฮึดช่วงท้าย พลิกจากตามหลังแซงชนะ 21-16
ถัดมา พณิชพล มือ 64 ของโลก ทำคะแนนทิ้งห่างตั้งแต่เริ่มเกม 2 เล่นแบบคุมจังหวะเอาชนะไป 21-10 เวลารวม 39 นาที ครองแชมป์บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ครั้งแรก พร้อมเงินรางวัล 8,250 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 260,000 บาท)