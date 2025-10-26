"เดชาพล-ศุภิสรา" พ่ายจีน 2 เกมรวดชิงขนไก่เฟรนช์ฯ

เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน นักแบดมินตันคู่ผสมหนึ่งเดียวของไทย แพ้ เฟิง หยาน เจ้อ / หวง ตง ปิง จาก จีน 2 เกมรวด ศึกเฟรนช์ โอเพน ที่ประเทศฝรั่งเศส
ศึกแบดมินตันระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ณ สนามกลาซ อารีนา ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 31 ล้านบาท) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ประเภทคู่ผสม เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน พบ เฟิง หยาน เจ้อ / หวง ตง ปิง ตามสถิติเฮด-ทู-เฮด ระบุผลัดกันแพ้-ชนะฝั่งละ 2 ครั้ง
ก่อนเริ่มแมตช์ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน ยืนสงบนิ่งประมาณ 1 นาที ไว้อาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม
ตามรูปเกมเน้นสู้กันด้วยลูกดาดและลูกวาง เดชาพล / ศุภิสรา มือ 4 ของโลก หวิดโกงความตายจากตามหลัง 17-20 แต่พลาด 2 เกมพอยน์ต พ่ายไป 25-27 เกมถัดมา เฟิง หยาน เจ้อ / หวง ตง ปิง มือ 2 ของโลก เล่นอย่างมั่นใจ รับเหนียวแน่นและรุกเด็ดขาด ปิดแมตช์แบบขาดลอย 21-12
จบทัวร์นาเมนต์ เดชาพล วัย 28 ปี / ศุภิสรา วัย 25 ปี ยังคงรอคอยแชมป์ที่ 5 ของปี 2025 ต่อไป และรับเงินรางวัลปลอบใจ 33,250 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.09 ล้านบาท)