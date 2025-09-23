แชมป์ที่ 6 ของ “บาส-เฟม” ตอกย้ำทุก “วันยากๆ” คือความสำเร็จ

เพราะ... ทุก “วันยากๆ” คือบทพิสูจน์คุณค่าแห่งความสำเร็จของ 4 นักแบดมินตันระดับโลกที่นำโดย ”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ เจ้าของแชมป์เวิลด์ทัวร์ 25 รายการ!
ในวันที่โลกแบดมินตันสาดสปอตไลท์ไปที่ชัยชนะอันเจิดจ้า ใครจะรู้ถึงเบื้องหลังความสำเร็จ เรื่องราวของ
“วันยากๆ” ที่ทุกคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการก้าวข้ามความกดดัน แบกรับความคาดหวัง ต้องสู้แม้วันที่บาดเจ็บ ล้มมาไม่รู้กี่ครั้ง หรือท้อแท้เมื่อพ่ายแพ้
ความสำเร็จล่าสุดกับแชมป์ที่ 6 ของ ”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ในรายการ “ไชน่า มาสเตอร์ส” ได้พิสูจน์และตอกย้ำให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ ความทุ่มเท ความมีวินัย มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่หนักแน่น และความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ทำให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด และผ่านช่วงเวลาที่ยากๆ
และกลายเป็นผลลัพธ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ…
บาส-เดชาพล ที่คว้าทั้งแชมป์โลกและครองมือ 1 ของโลกมาแล้ว ได้ผ่านวันยากๆ และบินสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะมี “ทัศนคติ” ที่แข็งแกร่ง
ขณะที่เฟม-ศุภิสรา ที่พัฒนาตัวเองไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นจริงด้วย ”โฟกัส“ อันแน่วแน่
ส่วน “สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ที่ผ่านสังเวียนโอลิมปิกเกมส์พร้อมกับคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์มาแล้ว มุ่งพลิกเกมในทุกจังหวะด้วย “กลยุทธ์” อันสุดเฉียบคม
เช่นเดียวกับ “เอ็ม“ สุภัค จอมเกาะ ที่ติดอันดับท็อป 10 โลกในประเภทคู่ผสมก็พร้อมระเบิด “พลัง” ในทุกการโต้กลับ
... เพื่อสร้างทุกความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ และโตได้ไกลในระดับโลก
“ความเชื่อ” ของพวกเขาทั้ง 4 คน เป็นความเชื่อเดียวกับ SCG ที่เชื่อว่า “Possibilities for Growth - โตได้ไกล เป็นไปได้” SCG จึงมุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาไทยจากเยาวชนสู่มืออาชีพ ให้ก้าวสู่ชัยชนะในสนามแข่งขันระดับโลก
เรื่องราวของพวกเขา เป็นแรงบันดาลใจและทำให้เห็นว่า แม้จะยาก ท้าทาย แต่สำเร็จได้ ด้วย “ความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้” รับชมคลิป “Everyday is a Hard Day” ได้ที่…