“เมย์” ดับสาวเดนมาร์ก ทะยานรอบ 8 แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ทะยานเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026 ที่อินเดีย หลังเอาชนะ เมียร์ บลิดเฟลดท์ มือ 20 ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-16 และ 21-11 ในการลงเล่นรอบสอง เมื่อ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ จาง ไบเหวิน มืออันดับ 29 ของโลก จากสหรัฐฯ
ด้านประเภทคู่ผสม รอบสอง "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก พ่าย โก๊ะ ซุนฮวด กับ เชวอน เจมี่ไล คู่มือ 10 ของโลก จากมาเลเซีย 1-2 เกม 21-17, 15-21 และ 6-21
ขณะที่ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 42 ของโลก ปราชัยให้กับ เจียง เจิ้งปัง กับ เว่ย หย่าซิน คู่มือ 2 ของโลก จากจีน 0-2 เกม 15-21 และ 17-21 จอดป้ายที่รอบสอง