“วิว” อันดับโลกไม่เปลี่ยน รั้งมือ 2 ข้ามปี, “บาส-เฟม” ที่ 3, “เมย์”​ เบอร์ 7

ความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันโลก ล่าสุดเมื่อ 30 ธ.ค. 2025 สหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) ได้อัพเดทอันดับโลกประจำสัปดาห์ ซี่งถือเป็นการอัพเดทอันดับโลกครั้งสุดท้ายของปี 2025 ซึ่งในส่วนของนักกีฬาไทยและต่างชาตินั้นอันดับนิ่งคงและไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน
สำหรับอันดับโลก ของนักกีฬาไทย ที่ติดอยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว ”วิว“ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ รั้งอันดับ 2 ของโลก, "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล อันดับ 47
ประเภทหญิงเดี่ยว ”เมย์” รัชนก อินทนนท์ รั้งอันดับ 7, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 8, “เม” ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 15 “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 19, “พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อันดับ 37, “แครอท” พรพิชา เชยกีวงศ์ อันดับ 39
ประเภทชายคู่ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน อันดับ 15, "พี" พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล อันดับ 48
ประเภทหญิงคู่ “มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด และ "อันนา" นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด อันดับ 21, “เกน" ลักษิกา กัลละหะ กับ "จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส อันดับ 43, ”มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ กับ "แอนฟิลด์" สุกฤตา สุวะไชย อันดับ 47
ประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน อันดับ 3, “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ อันดับ 13, “โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย อันดับ 41
สำหรับทัพนักแบดมินตันไทย เตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันกันอีกครั้งในรายการ มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัลรวม 1,450,000 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 45 ล้านบาท ที่มาเลเซีย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม 2026