“บาส-เฟม” คว้ารางวัลคู่ผสมแห่งปี 2025 หลังกวาด 5 แชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์

“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คว้ารางวัลคู่ผสมแห่งปี 2025 ไปครอง หลังตลอดปีทั้งสองคนทำผลงานเด่น ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ รายการในเวิลด์ทัวร์ได้ 8 รายการ พร้อมกับคว้าแชมป์ได้ถึง 5 รายการ ทั้งที่เพิ่งจะจับคู่เล่นด้วยกันเมื่อปลายปี 2024 เท่านั้น
สำหรับ “บาส” และ “เฟม” ปัจจุบันเป็นคู่ผสมมือ 3 ของโลก โดยในปี 2025 แชมป์ทั้ง 5 รายการ ที่ทั้งสองคนช่วยกันคว้ามาได้ ประกอบด้วย มาเลเซีย โอเพ่น รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000, ไทยแลนด์ มาสเตอรส์ รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300, สิงคโปร์ โอเพ่น รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750, ไชน่า มาสเตอรส์ รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 และ เจแปน มาสเตอร์ รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500
ทั้งนี้ “บาส-เฟม” มีโปรแกรมลงเล่นในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ที่นำเอานักกีฬาที่มีผลงานที่ดีที่สุด 8 อันดับแรกของแต่ละประเภทในปีนี้ ในรายการ "เอชเอสบีซี บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025" ชิงเงินรางวัลรวม 3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 97,000,000 บาท) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้ ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจาก “บาส-เฟม” ที่สิทธิ์ลงเล่นแล้ว ยังมี “วิว”กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก พร้อมด้วย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก และ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ในประเทศหญิงเดี่ยว ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วย