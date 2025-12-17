"กุลวุฒิ" ต้อนอินโดนีเซีย ประเดิมขนไก่ไฟนัลส์

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 2 นักแบดมินตันความหวังของไทย เก็บชัยแมตช์แรกศึกบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ประเภทชาย-หญิงเดี่ยว ตามลำดับ ที่ประเทศจีน
ศึกแบดมินตันรายการ บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ณ สนามหางโจว โอลิมปิก สปอร์ตส เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 94.4 ล้านบาท) วันพุธที่ 17 ธันวาคม เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแมตช์แรก
ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม A กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 รายการ (ชนะ 1 แพ้ 0) เอาชนะ โจนาธาน คริสตี จาก อินโดนีเซีย (ชนะ 0 แพ้ 1) 21-10, 21-14
ประเภทคู่ผสมกลุ่ม A เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน ดีกรีคู่ผสมยอดเยี่ยม ปี 2025 (ชนะ 0 แพ้ 1) แพ้ ฮิโรกิ มิโดริคาวา / นัตสึ ไซโตะ จาก ญี่ปุ่น (ชนะ 1 แพ้ 0) 19-21. 18-21
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม A รัชนก อินทนนท์ (ชนะ 0 แพ้ 1) แพ้ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ชนะ 1 แพ้ 0) 18-21,21-14, 10-21